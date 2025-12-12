Politiquería y fiscalización selectiva, las críticas a las transferencias a municipios

Politiquería en las transferencias a juntas comunales y selectividad en la fiscalización. Juan Diego Vásquez y diputados de la Asamblea Nacional son críticos de un modelo de descentralización que parece favorecer a unos e ignorar a otros.

“¿Por qué salen las investigaciones de algunas juntas comunales y otras no?”, preguntó Vásquez al ser consultado por La Estrella de Panamá. ”Yo aplaudo que investiguen todas las juntas comunales. Pero por ejemplo en San Miguelito, no hay ni una. Nada más Carrasquilla, ahora recién. ¿Por qué ninguna de las de Bocas del Toro? Barrio Norte de Bolota, 14 millones de dólares. Y no pasó nada. Hay que investigarlo. O que le diga al país. Que Carlos Pérez Herrera en San Francisco, que Iván Vásquez en Ancón, que Sandoya en Bethania, que diga que ahí hubo hallazgo. Que salga y lo diga”, añadió Vásquez.

Vásquez, exdiputado y líder de la Coalición Vamos, apunta que él apoya la descentralización y que se le de a los municipios los fondos que necesitan para servir a su población, pero considera que lo que se ha visto en administraciones pasadas y en la actual son distorsiones al modelo de gestión público. Citó como el propio ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reconoció en conferencia de prensa que no existen criterios claros para aprobar o rechazar las solicitudes de transferencias, añadiendo que ahora están trabajando en establecerlos. “Queda claro que los criterios eran políticos, yo diría politiqueros incluso. La semana que viene lo voy a dejar incluso más evidente al país. Los mismos municipios que recibieron en diciembre 2024 fondos de este gobierno para la Navidad, recibieron en marzo y en septiembre de este año. Ahí uno se da cuenta que evidentemente la estrategia de la que habla el ministro Chapman o las transferencias que él justifica, no son transferencias encaminadas a transformar la calidad de vida de las comunidades, sino transferencias dirigidas a cumplir, yo llamaría compromisos o incluso modelos politiqueros clientelistas”, denunció.