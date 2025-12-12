  1. Inicio
Politiquería y fiscalización selectiva, las críticas a las transferencias a municipios

Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 13/12/2025 00:00
Las transferencias aprobadas por el MEF a municipios y Juntas Comunales encienden alarmas. Críticos exigen transparencia, que se publique la lista completa y que se fijen reglas claras para aprobar las transferencias

Politiquería en las transferencias a juntas comunales y selectividad en la fiscalización. Juan Diego Vásquez y diputados de la Asamblea Nacional son críticos de un modelo de descentralización que parece favorecer a unos e ignorar a otros.

“¿Por qué salen las investigaciones de algunas juntas comunales y otras no?”, preguntó Vásquez al ser consultado por La Estrella de Panamá. ”Yo aplaudo que investiguen todas las juntas comunales. Pero por ejemplo en San Miguelito, no hay ni una. Nada más Carrasquilla, ahora recién. ¿Por qué ninguna de las de Bocas del Toro? Barrio Norte de Bolota, 14 millones de dólares. Y no pasó nada. Hay que investigarlo. O que le diga al país. Que Carlos Pérez Herrera en San Francisco, que Iván Vásquez en Ancón, que Sandoya en Bethania, que diga que ahí hubo hallazgo. Que salga y lo diga”, añadió Vásquez.

Vásquez, exdiputado y líder de la Coalición Vamos, apunta que él apoya la descentralización y que se le de a los municipios los fondos que necesitan para servir a su población, pero considera que lo que se ha visto en administraciones pasadas y en la actual son distorsiones al modelo de gestión público. Citó como el propio ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reconoció en conferencia de prensa que no existen criterios claros para aprobar o rechazar las solicitudes de transferencias, añadiendo que ahora están trabajando en establecerlos. “Queda claro que los criterios eran políticos, yo diría politiqueros incluso. La semana que viene lo voy a dejar incluso más evidente al país. Los mismos municipios que recibieron en diciembre 2024 fondos de este gobierno para la Navidad, recibieron en marzo y en septiembre de este año. Ahí uno se da cuenta que evidentemente la estrategia de la que habla el ministro Chapman o las transferencias que él justifica, no son transferencias encaminadas a transformar la calidad de vida de las comunidades, sino transferencias dirigidas a cumplir, yo llamaría compromisos o incluso modelos politiqueros clientelistas”, denunció.

”Publiquen la lista”

Para la diputada de Vamos, Janine Prado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe publicar completa la lista con las transferencias aprobadas a las diferentes juntas comunales y municipios.

“Que haya transparencia y rendición de cuentas. Porque la transparencia tiene que partir del Ministerio de Economía y Finanzas. Para que entonces podamos pedirle a cada uno de esos municipios y juntas comunales que rindan cuentas de cómo invirtieron esos recursos”, declaró Prado. “Aquí hay municipios que realmente han recibido mucha plata y que la pregunta que yo advierto a la comunidad es si realmente han visto mejoras. Porque precisamente no están encaminados hacia renglones de inversión social. Más bien lo hemos visto hacia otros renglones que permiten total opacidad como donativos a personas.” advirtió.

Por su parte, el diputado Ernesto Cedeño, considera que se necesita revisar el proceso que ocurre antes de llegar a las auditorías para eliminar el clientelismo y la discrecionalidad.

”Debieron haber establecido un manual de procedimiento en aspectos socioeconómicos, evitando la discrecionalidad, mientras que se modifica la ley de descentralización. Yo creo que le metieron un gol tanto al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Contraloría de cancha entera. No hay justificación, por ejemplo, para que a una junta comunal del 8-3 le hayan dado dinero y sea la única junta. No hay una explicación válida, sólida, más que hay políticos que tienen más contacto que otro y le tocan la puerta a las autoridades. Eso no es justificable. Hay discrecionalidad en esos apoyos, hay discrecionalidad en esas ubicaciones y es lo que uno ve, porque un municipio sí, otro no, porque una junta sí, y las demás no”, concluyó Cedeño.

