Politiquería y fiscalización selectiva, las críticas a las transferencias a municipios

Para la diputada de Vamos, Janine Prado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe publicar completa la lista con las transferencias aprobadas a las diferentes juntas comunales y municipios. 'Que haya transparencia y rendición de cuentas. Porque la transparencia tiene que partir del Ministerio de Economía y Finanzas. Para que entonces podamos pedirle a cada uno de esos municipios y juntas comunales que rindan cuentas de cómo invirtieron esos recursos', declaró Prado. 'Aquí hay municipios que realmente han recibido mucha plata y que la pregunta que yo advierto a la comunidad es si realmente han visto mejoras. Porque precisamente no están encaminados hacia renglones de inversión social. Más bien lo hemos visto hacia otros renglones que permiten total opacidad como donativos a personas.' advirtió.Por su parte, el diputado Ernesto Cedeño, considera que se necesita revisar el proceso que ocurre antes de llegar a las auditorías para eliminar el clientelismo y la discrecionalidad.'Debieron haber establecido un manual de procedimiento en aspectos socioeconómicos, evitando la discrecionalidad, mientras que se modifica la ley de descentralización. Yo creo que le metieron un gol tanto al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Contraloría de cancha entera. No hay justificación, por ejemplo, para que a una junta comunal del 8-3 le hayan dado dinero y sea la única junta. No hay una explicación válida, sólida, más que hay políticos que tienen más contacto que otro y le tocan la puerta a las autoridades. Eso no es justificable. Hay discrecionalidad en esos apoyos, hay discrecionalidad en esas ubicaciones y es lo que uno ve, porque un municipio sí, otro no, porque una junta sí, y las demás no', concluyó Cedeño.