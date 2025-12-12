  1. Inicio
TPC se mantiene sin cambios mientras avanza su evaluación

Andrew Hochhalter, agregado agrícola de la Embajada de Estados Unidos en Panamá.
Por
Mileika Lasso
  • 13/12/2025 00:00
Estados Unidos confirma que no renegociará el TPC con Panamá y que desde noviembre pasado avanzan —por un año— los trabajos del comité agrícola encargado de supervisar su cumplimiento y verificar que las condiciones pactadas sigan aplicándose

Estados Unidos descartó cualquier posibilidad de renegociar el Tratado de Promoción Comercial (TPC) con Panamá, pese a las solicitudes de productores locales que piden revisar el calendario de desgravación arancelaria y el grado de apertura del mercado. Así lo confirmó Andrew Hochhalter, agregado agrícola de la Embajada de Estados Unidos en Panamá a este medio, al señalar que la posición del gobierno estadounidense se mantiene firme: el tratado no será modificado.

Hochhalter enfatizó que la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) ha sido clara en que no revisará los términos del acuerdo ni considerará ajustes para excluir productos sensibles al sector agropecuario panameño. “USTR ha sido claro que no vamos a revisar o cambiar los tratados”, afirmó. Explicó que los encuentros bilaterales previstos bajo el marco del TPC están diseñados únicamente para dar seguimiento a su implementación, analizar avances y resolver asuntos operativos, pero no para abrir espacio a renegociaciones.

Desde hace varios años, gremios agropecuarios panameños han solicitado ajustar el TPC, especialmente en productos como arroz, lácteos, carne de cerdo y aves, bajo el argumento de que la apertura arancelaria afecta su competitividad. Sin embargo, la posición de Washington confirma que la renegociación no está sobre la mesa, por lo que los análisis del comité agrícola se limitarán a temas de cumplimiento y operación.

En respuesta a estas demandas, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) investigan si corresponde activar salvaguardas sobre fracciones arancelarias sensibles en productos como carne bovina, cerdo y pollo, así como quesos cheddar y mozzarella, leche fluida, aceites vegetales, mantequilla, tomate procesado, yogur, leche en polvo, helados, arroz con cáscara y arroz pilado, entre otros.

En 2024, el intercambio comercial entre Panamá y Estados Unidos volvió a mostrar la magnitud de la relación económica bilateral. Ese año, según cifras de la USTR, el comercio total de bienes y servicios alcanzó los $17.3 mil millones, un crecimiento de 1.8 % frente a 2023. En bienes, el flujo ascendió a $11.1 mil millones, impulsado por exportaciones estadounidenses por $10,5 mil millones, mientras que las importaciones desde Panamá sumaron $554.9 millones. En servicios, el comercio bilateral llegó a $6.3 mil millones, con un aumento notable en las exportaciones estadounidenses hacia Panamá (16.5 %) y en las importaciones desde el país (12.3 %). La balanza comercial se mantuvo ampliamente favorable para Estados Unidos, con superávits de $10 mil millones en bienes y $617 millones en servicios.

Comité agrícola iniciará trabajos entre 2025 y 2026

Aunque no habrá cambios en el tratado, el agregado agrícola recordó que el propio TPC establece la creación de una Comisión de Agricultura encargada de evaluar su cumplimiento y funcionamiento. Este comité comenzó a operar entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026, periodo en el que ambas partes revisarán aspectos técnicos relacionados con las reglas vigentes.

El objetivo del comité no es renegociar, sino supervisar cómo avanza la implementación del tratado, incluyendo la evolución de la desgravación arancelaria, el comportamiento del comercio agrícola y la apertura gradual de mercados prevista en el acuerdo.

A partir de 2026, productos como la carne de cerdo, la carne bovina deshuesada, el maíz y la leche fluida ingresarán al mercado panameño sin pagar aranceles. La eliminación total de la protección vigente para el muslo encuentro y el arroz se concretará en 2029 y 2031, respectivamente.

Hochhalter reiteró que esta instancia está prevista dentro del propio tratado y funciona como un espacio técnico para verificar si los procedimientos se están cumpliendo y si las condiciones pactadas continúan aplicándose. “Vamos a ver cómo va la implementación”, dijo, al añadir que el liderazgo del proceso recae en la USTR y que cualquier decisión debe enmarcarse estrictamente en lo ya está establecido.

Antecedentes del TPC y su estructura

El TPC es un Tratado de Promoción Comercial suscrito entre socios históricos como Panamá y Estados Unidos, en cuya negociación participaron cuatro administraciones panameñas. Además, se diferencia de otros acuerdos comerciales por su denominación.

El acuerdo contempla 22 capítulos que regulan, entre otros aspectos, disciplinas para el intercambio de bienes agrícolas e industriales, comercio de servicios, inversiones, propiedad intelectual, disposiciones institucionales y mecanismos de solución de controversias.

Ratificado por Panamá mediante la Ley 53 de 2007 y promulgado por Estados Unidos el 21 de octubre de 2011, el tratado entró en vigencia el 31 de octubre de 2012.

