TPC se mantiene sin cambios mientras avanza su evaluación

Estados Unidos descartó cualquier posibilidad de renegociar el Tratado de Promoción Comercial (TPC) con Panamá, pese a las solicitudes de productores locales que piden revisar el calendario de desgravación arancelaria y el grado de apertura del mercado. Así lo confirmó Andrew Hochhalter, agregado agrícola de la Embajada de Estados Unidos en Panamá a este medio, al señalar que la posición del gobierno estadounidense se mantiene firme: el tratado no será modificado.

Hochhalter enfatizó que la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) ha sido clara en que no revisará los términos del acuerdo ni considerará ajustes para excluir productos sensibles al sector agropecuario panameño. “USTR ha sido claro que no vamos a revisar o cambiar los tratados”, afirmó. Explicó que los encuentros bilaterales previstos bajo el marco del TPC están diseñados únicamente para dar seguimiento a su implementación, analizar avances y resolver asuntos operativos, pero no para abrir espacio a renegociaciones.

Desde hace varios años, gremios agropecuarios panameños han solicitado ajustar el TPC, especialmente en productos como arroz, lácteos, carne de cerdo y aves, bajo el argumento de que la apertura arancelaria afecta su competitividad. Sin embargo, la posición de Washington confirma que la renegociación no está sobre la mesa, por lo que los análisis del comité agrícola se limitarán a temas de cumplimiento y operación.

En respuesta a estas demandas, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) investigan si corresponde activar salvaguardas sobre fracciones arancelarias sensibles en productos como carne bovina, cerdo y pollo, así como quesos cheddar y mozzarella, leche fluida, aceites vegetales, mantequilla, tomate procesado, yogur, leche en polvo, helados, arroz con cáscara y arroz pilado, entre otros.

En 2024, el intercambio comercial entre Panamá y Estados Unidos volvió a mostrar la magnitud de la relación económica bilateral. Ese año, según cifras de la USTR, el comercio total de bienes y servicios alcanzó los $17.3 mil millones, un crecimiento de 1.8 % frente a 2023. En bienes, el flujo ascendió a $11.1 mil millones, impulsado por exportaciones estadounidenses por $10,5 mil millones, mientras que las importaciones desde Panamá sumaron $554.9 millones. En servicios, el comercio bilateral llegó a $6.3 mil millones, con un aumento notable en las exportaciones estadounidenses hacia Panamá (16.5 %) y en las importaciones desde el país (12.3 %). La balanza comercial se mantuvo ampliamente favorable para Estados Unidos, con superávits de $10 mil millones en bienes y $617 millones en servicios.