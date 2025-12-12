TPC se mantiene sin cambios mientras avanza su evaluación

El TPC es un Tratado de Promoción Comercial suscrito entre socios históricos como Panamá y Estados Unidos, en cuya negociación participaron cuatro administraciones panameñas. Además, se diferencia de otros acuerdos comerciales por su denominación.El acuerdo contempla 22 capítulos que regulan, entre otros aspectos, disciplinas para el intercambio de bienes agrícolas e industriales, comercio de servicios, inversiones, propiedad intelectual, disposiciones institucionales y mecanismos de solución de controversias.Ratificado por Panamá mediante la Ley 53 de 2007 y promulgado por Estados Unidos el 21 de octubre de 2011, el tratado entró en vigencia el 31 de octubre de 2012.