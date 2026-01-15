Plaza Amador estrenará nueva indumentaria

El equipo placino volverá a vestir su clásico uniforme azul de local con varios detalles, entre ellos unas líneas rojas en las mangas y cuello. Mientras que para la piel visitante volverá a vestir de blanco. Los porteros se vestirán de amarillo y rosado.

El último ha sido el Plaza Amador , actual monarca de la LPF con el bicampeonato obtenido en el Torneo Clausura 2025 contra el Alianza.

Restan pocos días para el inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y los equipos sigue revelando sus nuevas pieles que usarán para el torneo.

Mario Méndez, entrenador del equipo destacó la “continuidad” que se le ha dado al equipo para este nuevo inicio.

“Lo importante es trata de volver a las sendas del triunfo y buscar el tricampeonato. Nos hemos reforzado bien en algunos puntos. Tratamos de exportar jugadores que eso también ayuda a la institución y deseamos ya empezar el torneo”, mencionó el técnico.

Méndez tendrá la dura baja de Aimar Sánchez. El defensor central jugará para el New York Red Bulls II de la MLS Next Pro, por lo que tendrá que buscar una nueva fórmula para encontrar su reemplazo.

En cuanto a los refuerzos, contará con algunas figuras como Gianni Cagua, Omar Browne o Rudy Yearwood.

Precisamente Cagua destacó que será “lindo reto” jugar en el Plaza Amador. “Hay que hacer todo el esfuerzo para mantener al equipo en alto a nivel nacional e internacional”.

Mientras que Brown, exjugador del Tauro, expresó que “me han recibido bien los compañeros, este fue mi primer club de pequeño y vuelvo con todas las energías para conseguir cosas importantes”.

El equipo placino debutará en el Torneo Clausura 2026 este sábado 17 de enero cuando se enfrenten al Sporting San Miguelito en el COS Sports Plaza a las 8:30 p.m. (hora local).