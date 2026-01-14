Sporting San Miguelito tiene nueva piel para el torneo internacional

Previo al inicio de la LPF, el conjunto rojiblanco presentó la nueva piel que estrenará este sábado 17 de enero cuando se enfrenten al Plaza Amador en el Torneo Clausura de la LPF.

Los dirigidos por César Aguilar se verán las caras con el LA Galaxy , el club más laureado de los Estados Unidos siendo uno de los compromisos marcados en rojo en el calendario de La Academia.

El Sporting San Miguelito dio a conocer su nueva indumentaria que estarán utilizando para la Liga Panameña de Fútbol (LPF) , como también en la Copa de Campeones de la Concacaf, el torneo más importante a nivel de clubes de la región.

El equipo utilizará su clásico uniforme negro y rojo de local, mientras que la casaca visitante será de blanco con varios detalles, entre ellos el Cristo Redentor de San Miguelito, icono del distrito y que representa al equipo académico.

Durante la presentación, César Aguilar, entrenador del equipo expresó que aún están a la espera de cerrar algunos refuerzos para ambos torneos.

“Estamos cerrando algunos jugadores para que lleguen al club, hemos tenido una buena pretemporada para el arranque del torneo. Buscamos ese título (la LPF) que tanto anhela el club y daremos todos lo posible para dar una buena imagen en el torneo internacional”.

En esa misma línea, habló sobre las expectativas que tiene el equipo para este 2026.

“Las expectativas para este año son altas por el torneo que hicimos el año pasado. La parte mental es importante y el club nos brinda ese apoyo con la psicóloga deportiva. Vamos paso a paso, el primer partido será contra Plaza Amador y será nuestra prioridad en este momento”.

Por otra parte, Gabriel Gavilán Gómez, gerente deportivo de equipo explicó que “es un honor presentar esta nueva camiseta que nos representará en el año. Es un orgullo poder ser el único equipo panameño en estar en la Copa de Campeones de la Concacaf”.

Añadió que “buscamos la manera en la que la LPF nos apoye con la planificación. Moveremos una fecha para que el equipo pueda descansar de cara al partido contra el LA Galaxy”.

El Sporting San Miguelito tendrá su debut en el Torneo Clausura 2026 de la LPF este sábado 17 de enero cuando se enfrente al Plaza Amador en el COS Sports Plaza a las 8:30 p.m. (hora local).

Mientras que en la Copa de Campeones de la Concacaf, el equipo panameño recibirá al LA Galaxy en Penonomé el 19 de febrero.