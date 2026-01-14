Sporting San Miguelito tiene nueva piel para el torneo internacional

El <b>Sporting San Miguelito</b> dio a conocer su nueva indumentaria que estarán utilizando para la <a href="/tag/-/meta/lpf-liga-panamena-de-futbol">Liga Panameña de Fútbol (LPF)</a>, como también en la Copa de Campeones de la Concacaf, el torneo más importante a nivel de clubes de la región.Los dirigidos por César Aguilar <b>se verán las caras con el LA Galaxy</b>, el club más laureado de los Estados Unidos siendo uno de los compromisos marcados en rojo en el calendario de La Academia.Previo al inicio de la LPF, el conjunto rojiblanco presentó la nueva piel que estrenará este sábado 17 de enero cuando se enfrenten al Plaza Amador en el Torneo Clausura de la LPF.