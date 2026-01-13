Arranca la fiesta del Torneo Clausura de la LPF

Para este certamen se contará con un nuevo inquilino, Unión Coclé quienes harán su debut en la primera división, tras ganarse este derecho dentro de la cancha. Por otra parte, fichajes importantes dentro de los equipos prometen darle un mayor espectáculo al certamen.

Debido a los cambios que implementó la Concacaf para tener una mayor uniformidad en la denominación de los torneos en Centroamérica, en este inicio del 2026 se iniciará con el llamado Torneo Clausura.

Un nuevo certamen se está asomando en este 2026. El Torneo Clausura de la LPF arrancará este viernes en lo que será una nueva versión de este torneo.

Fernando Arce, presidente de la Fepafut destacó que es un día “importante para nuestro fútbol”.

“La LPF sigue evolucionando gracias al trabajo de los clubes”, señaló el mandatario de la Fepafut.

En esa misma línea Giorgio Famiglietti, comisionado de la LPF destacó que “la liga sigue desarrollándose como una plataforma para que jugadores sigan saliendo al exterior. En el plano regional, nuestros clubes han competido en la Copa Centroamérica y eso va de la mano con la cantidad de jugadores que exporta la liga, siendo la número uno en Centroamérica”.

El director de deportes de Pandeportes, Jaime Penedo, agregó que “si queremos más actividades deportivas necesitamos este tipo de torneos. Como Pandeportes seguiremos trabajando de la mano con la liga”.

Además de la disputa de la liga, clubes como el Sporting San Miguelito y Plaza Amador disputarán torneos internacionales durante en este 2026. La Academia debutará en la Copa de Campeones de la Concacaf ante uno de los equipos más importantes de la MLS, el LA Galaxy.

César Aguilar, entrenador del Sporting San Miguelito es consciente de la responsabilidad que tiene el grupo para ambos torneos.

“Hemos trabajado fuerte esta pretemporada. Sabemos la responsabilidad que tenemos en la Copa de Campeones, hemos traído algunas incorporaciones para subir el nivel en el equipo. Todos los clubes se han reforzado, tenemos el mismo objetivo, tenemos algunos refuerzos y espero que nos ayuden”, dijo Aguilar.

El Torneo Clausura de la LPF 2026 arrancará con la Jornada 1 este viernes 16 de enero con el duelo entre el Veraguas United y el Universitario en Santiago a las 8:30 p.m. (hora local).

El sábado 17 de enero seguirá la acción con los partidos de San Francisco-Unión Coclé, Herrera-CAI y Plaza Amador-Sporting San Miguelito. La cartelera seguirá el domingo 18 de enero con el partido entre Alianza y Tauro, mientras que el lunes 19 de enero cierra la Jornada 1 con Umecit y Árabe Unido.