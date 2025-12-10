Sporting San Miguelito y LA Galaxy se medirán en la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026

La Copa de Campeones de la Concacaf 2026 ya tiene su ruta para su próxima edición en la que habrá un representante panameño. El Sporting San Miguelito dirá presente en el torneo más importante a nivel de clubes de la región y se enfrentará a uno de los clubes más importantes de los Estados Unidos.

Tras el sorteo celebrado el pasado martes 9 de diciembre, La Academia se enfrentará al LA Galaxy de la MLS en la primera ronda del certamen. Esta será la primera vez en la historia en la que el club panameño diga presente en la renovada versión del certamen.

Los dirigidos por César Aguilar clasificaron al torneo, luego de ganar el repechaje en la Copa Centroamericana de Concacaf 2025 precisamente contra el Plaza Amador. En el torneo local, en la LPF, el Sporting cayó en los play-off del Torneo Clausura 2025 ante el CAI.

Por el lado del Galaxy, los galácticos obtuvieron el pase tras quedarse con el tercer puesto de la Leagues Cup 2025. Jugadores importantes como el español Riqui Puig o el alemán Marco Reus tendrá la oportunidad de visitar nuestro país y enfrentarse al conjunto académico. Destacar que ambos jugadores podrían hacer su debut en el torneo.

El elenco estadounidense no tuvo su mejor año en la MLS. Finalizaron en la decimocuarta posición de la Conferencia Oeste y en el vigesimosexto puesto de la tabla general, convirtiéndose en uno de los peores campeones defensores de la liga en toda la historia. Tan solo ese tercer puesto en la Leagues Cup 2025 los salvó de una temporada catastrófica.

A falta de confirmación oficial, se espera que esta serie se dispute entre el 17 y 26 de febrero del próximo año.