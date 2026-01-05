Omar Browne regresa a Panamá para jugar con el Plaza Amador

Restan 10 días para el inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y los equipos siguen reforzándose en gran medida para el certamen que empezará este 16 de enero. Entre los equipos que han añadido figuras importantes a su plantilla ha sido el Plaza Amador con el reciente fichaje de Omar Browne.

Los actuales bicampeones de la LPF hicieron oficial la llegada del jugador de la selección de Panamá, luego de un breve paso por el Estudiantes de Mérida. Tan solo estuvo cinco meses en el cuadro venezolano para volver a Panamá y enrolarse con el equipo placino para el Torneo Clausura 2026.

“Con pinceladas de fútbol, magia y entrega, anunciamos nuestra primera contratación para este torneo. Omar Browne vuelve a casa. Un jugador que conoce nuestra historia, que siente estos colores y que llega listo para dejarlo todo en la cancha, por el barrio, por el equipo del pueblo y por toda nuestra afición”, fue parte del comunicado del Plaza Amador dándole la bienvenida a Browne.

El jugador 31 años tendrá su segundo ciclo en el cuadro placino, luego de haber vestido sus colores en el 2013. Tuvieron que pasar exactamente 13 años para que Browne volviera a jugar con el Plaza Amador, en ese tiempo llegó a jugar para otros equipos de la LPF como el Tauro, CAI, Sporting San Miguelito e incluso estuvo en las filas del Chorrillo FC.

A nivel internacional, jugó para el Montreal Impact de la MLS, el Forge FC, Hapoel Tel Aviv israelí, AD San Carlos de Costa Rica y el mencionado equipo de Estudiantes de Mérida venezolano.

Con el cuadro taurino, Browne resultó campeón del Torneo Apertura 2024, mientras que con el CAI fue bicampeón del Torneo Clausura de la LPF.