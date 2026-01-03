Estados Unidos captura a Maduro para juzgarlo por cargos criminales

Fuentes con conocimiento del caso informaron que Nicolás Maduro habría sido arrestado por personal de Estados Unidos para ser juzgado por cargos criminales en la ciudad de Nueva York, y que la acción militar registrada durante la madrugada de este 3 de enero tuvo como objetivo proteger y defender a quienes ejecutaban la orden de arresto.

De acuerdo con la información suministrada, la denominada “acción cinética” observada en territorio venezolano habría sido desplegada como medida de seguridad ante un posible ataque real o inminente contra el personal estadounidense involucrado en el operativo.

El presidente Donald Trump le declaró a The New York Times que la operación de captura fue un éxito e involucró una personal muy capaz.

Las fuentes señalaron que esta actuación probablemente se enmarca dentro de la autoridad inherente del presidente de Estados Unidos, conforme al Artículo II de la Constitución, que faculta al mandatario a proteger a ciudadanos y funcionarios estadounidenses.

A las 1:20 de la madrugada de este sábado 3 de enero (hora de Panamá) comenzaran a circular reportes sobre bombardeos y fuertes detonaciones en distintos puntos del área metropolitana de Caracas y en zonas del estado La Guaira.

Las explosiones fueron reportadas en sectores de importancia estratégica, lo que generó alarma entre la población y una rápida reacción de autoridades y actores políticos.

Por otro lado, tanto Delcy Rodríguez como Diosdado Cabello destacaron que Estados Unidos atacó a la tierra de Bolívar.

Rodríguez y Cabello llamaron a la población a salir a las calles para defender la soberanía de Venezuela. Además, les pidió que confiará en el mando político del país.