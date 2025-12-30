Estados Unidos habría ejecutado un ataque con drones de la CIA contra un muelle del Tren de Aragua en Venezuela

La Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) ejecutó un ataque con drones contra un muelle de la banda criminal transnacional Tren de Aragua utilizado para suministrar droga a las presuntas narcolanchas que fueron objeto de la operación ‘Lanza del Sur’ del Pentágono, de acuerdo a lo que indicaron este martes 30 de diciembre diversos medios estadounidenses como la cadena CNN y el diario The New York Times.

Esta sería la primera operación militar terrestre en suelo venezolano dentro de una campaña estadounidense que relaciona tanto al régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro con el Tren de Aragua. No obstante, las agencias de inteligencia de Estados Unidos descartan ese vínculo bajo el que se basa la administración Trump para llevar a cabo estas operaciones.

La confirmación se da después de que en una conversación informal con periodistas a las afueras de su resort de Mar-A-Lago (Florida) - su conocida como Casa Blanca de invierno – el presidente estadounidense Donald Trump se refirió el pasado lunes a una “gran explosión” en un muelle en las costas de Venezuela.

“Ellos cargan las embarcaciones de droga. Así que impactamos a todas ellas, y ahora es que atacamos al área. Es el área en la que implementan [esa logística], ahí es donde la implementan, y eso ya no está disponible [para ellos]”, manifestó Trump el pasado lunes, citado por el New York Times. Un poco antes, el pasado viernes dijo en una entrevista radial en la estación WABC que la operación tuvo lugar el 24 de diciembre.

El rotativo neoyorquino afirmó que la acción realizada con drones tuvo lugar el pasado miércoles en la costa venezolana, en plena víspera de la Navidad. La acción armada marcaría una nueva fase en la campaña de presión en contra del régimen de Maduro, lanzada en el contexto de la lucha contra el narcotráfico por parte de la administración Trump.

Varios analistas y la oposición demócrata cuestionan la naturaleza de los ataques a lanchas en el Mar Caribe, y alegan que el mayor flujo de drogas hacia Estados Unidos no se da desde Venezuela sino desde México, donde llega el fentanilo a los Estados Unidos.

Si bien el régimen venezolano no se ha pronunciado respecto a este tema, el ministro del Interior venezolano Diosdado Cabello aseguró el pasado lunes que su país sufrió meses de ‘locura imperial’ repleta de ‘acoso’, ‘amenazas’, ‘ataques’, ‘persecución’, ‘robos’, ‘piratería’ y ‘asesinatos’.

Ni la Casa Blanca ni la CIA quisieron dar detalles por su parte de esta acción del miércoles pasado. Sin embargo, el New York Times aseguró que el Pentágono tiene drones tipo MQ-9 Reaper – los cuales contienen los misiles Hellfire – dentro de sus bases militares en Puerto Rico como parte de la campaña de presión contra Maduro.

La operación se reporta en un contexto en el que a principios de este año, Trump autorizó a la CIA la realización de operaciones encubiertas dentro de territorio venezolano.