Régimen de Maduro escolta petroleros rumbo a Asia en respuesta a nuevas sanciones de Trump

Tras conocer la decisión de la administración del presidente Donald Trump de bloquear los buques que lleguen o salgan con petróleo de Venezuela el régimen de Nicolás Maduro ordenó escoltar esas naves.

De acuerdo con el régimen, la Armada venezolana comenzó a escoltar buques petroleros provenientes de las costas orientales de Venezuela en su camino a alta mar.

Esa decisión, de acuerdo con The New York Times, se concreta un día después del anuncio de Trump de bloquear a todos los cargueros sancionados.

De acuerdo con el rotativo estadounidense, los primeros barcos escoltados transportan derivados petroleros y subproductos de la refinación del crudo provenientes del puerto de José, en el estado Anzoátegui, en la costa norte del país e iban camino a ser ofrecidos en mercados asiáticos.

“Se trata de buques que no están en la lista de los sancionados por Washington”, destacó la información publicada por El País de España.

Para El País, esta nueva fase de bloqueo y tensión naval se desencadenó hace casi una semana, cuando tropas especiales de Estados Unidos desplegadas en el mar Caribe asaltaron y neutralizaron un buque petrolero venezolano sancionado.

Las autoridades estadounidenses están al tanto de la decisión tomada en Caracas, de acuerdo con la información de The New York Times.