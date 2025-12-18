Régimen de Maduro escolta petroleros rumbo a Asia en respuesta a nuevas sanciones de Trump

Tras conocer la decisión de la administración <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/donald-trump" target="_blank">del presidente Donald Trump</a> de bloquear los buques que lleguen o salgan con petróleo de Venezuela el régimen de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/nicolas-maduro" target="_blank">Nicolás Maduro</a> ordenó escoltar esas naves. De acuerdo con el régimen, la Armada venezolana comenzó a escoltar buques petroleros provenientes de las costas orientales de Venezuela en su camino a alta mar.Esa decisión, de acuerdo con <b>The New York Times</b>, se concreta un día después del anuncio de Trump de bloquear a todos los cargueros sancionados.De acuerdo con el rotativo estadounidense, los primeros barcos escoltados transportan derivados petroleros y subproductos de la refinación del crudo provenientes del puerto de José, en el estado Anzoátegui, en la costa norte del país e iban camino a ser ofrecidos en mercados asiáticos. 'Se trata de buques que no están en la lista de los sancionados por Washington', destacó la información publicada por <b>El País de España</b>.Para <b>El País</b>, esta nueva fase de bloqueo y tensión naval se desencadenó hace casi una semana, cuando tropas especiales de Estados Unidos desplegadas en el mar Caribe asaltaron y neutralizaron un buque petrolero venezolano sancionado.Las autoridades estadounidenses están al tanto de la decisión tomada en Caracas, de acuerdo con la información de <b>The New York Times</b>.