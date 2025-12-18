  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Panamá enviará directo a Caracas a 70 migrantes repatriados voluntariamente

La máxima caída en el flujo controlado de migrantes se produce en los dos últimos años.
La máxima caída en el flujo controlado de migrantes se produce en los dos últimos años. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Manuel Vega Loo
  • 18/12/2025 10:33
Mulino detalló que estos migrantes saldrán del país este lunes 23 de diciembre, en el vuelo número 60 de repatriación.

El presidente José Raúl Mulino anunció la mañana de este jueves 18 de diciembre que Panamá envió por primera vez directo a la ciudad de Caracas a 70 migrantes venezolanos.

De acuerdo con Mulino, este grupo de migrantes fue repatriado voluntariamente a su país y es la primera vez que no se utiliza territorio colombiano.

Mulino detalló que estos migrantes saldrán del país este lunes 23 de diciembre, en el vuelo número 60 de repatriación.

Por otro lado, el mandatario aclaró que las cifras del flujo migratorio controlado son las más bajas en los últimos 13 años.

Añadió que la máxima caída en el flujo controlado de migrantes se produce en los dos últimos años “por el esfuerzo de nuestras fuerzas”.

VIDEOS
Lo Nuevo