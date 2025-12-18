Panamá enviará directo a Caracas a 70 migrantes repatriados voluntariamente

El presidente José Raúl Mulino anunció la mañana de este jueves 18 de diciembre que Panamá envió por primera vez directo a la ciudad de Caracas a 70 migrantes venezolanos.

De acuerdo con Mulino, este grupo de migrantes fue repatriado voluntariamente a su país y es la primera vez que no se utiliza territorio colombiano.

Mulino detalló que estos migrantes saldrán del país este lunes 23 de diciembre, en el vuelo número 60 de repatriación.

Por otro lado, el mandatario aclaró que las cifras del flujo migratorio controlado son las más bajas en los últimos 13 años.

Añadió que la máxima caída en el flujo controlado de migrantes se produce en los dos últimos años “por el esfuerzo de nuestras fuerzas”.