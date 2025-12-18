Nueva plataforma para inversionistas extranjeros: ¿qué es y cómo funciona?

El presidente de la República, José Raúl Mulino, mencionó este jueves 18 de diciembre, durante su conferencia de prensa semanal, el lanzamiento de una nueva plataforma digital desarrollada por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), destinada a facilitar y transparentar el trámite de residencia para inversionistas calificados en Panamá.

“Como parte de la estrategia del gobierno para traer inversión extranjera de alto valor, el programa es un régimen migratorio especial que permiten inversionistas extranjeros obtener residencia permanente en Panamá mediante inversión en el sector inmobiliario. Esta nueva plataforma reduce tiempos y ofrece mayor transparencia para los inversionistas y se seguirá mejorando y ampliando cada día.’, expresó Mulino.

La herramienta, que fue anunciada oficialmente este lunes, tiene como objetivo simplificar los procesos, reducir la burocracia y mejorar la experiencia tanto de los abogados como de los inversionistas que deciden traer su capital al país.

Desde la creación de este régimen, Panamá ha aprobado 613 solicitudes de inversionistas, lo que representa una inversión acumulada de $309.8 millones, principalmente en sectores como la construcción, los servicios y el comercio.

¿Cómo obtiene la residencia principalmente el inversionista calificado en Panamá?

Para obtener residencia permanente en Panamá los inversionistas calificados podrán adquirirla mediante inversiones significativas desde 300 mil dólares principalmente en el sector inmobiliario.

Con esta plataforma, el MICI fortalece la atracción de inversión de alto valor y avanza en la modernización del Estado, facilitando oportunidades que contribuyen al desarrollo económico del país.