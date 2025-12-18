Mulino advierte que las extorsiones deben investigarse ‘caiga quien caiga’

Durante la conferencia de prensa semanal este 18 de diciembre, se le interrogó al presidente José Raúl Mulino sobre las recientes publicaciones que dan cuenta de una posible existencia de una organización criminal, dedicada a la extorsión y el chantaje que pudieron haber incidido anteriormente incluso en decisiones en casos de alto perfil, a lo que respondió que lo que hay que hacer es aplicar la ley y que las comisiones especiales para investigar las extorsiones pueden tener un final feliz.

Mulino dijo que junto con el Ministro de Economía y Finanza, Felipe Chapman, ya tuvo una reunión sobre la urgencia que tiene el Ministerio Publico en dotar de recursos a una serie de fiscalías especializadas y que estos recursos los tendrán dentro del presupuesto del 2026.

El que extorsiona es un delincuente y algunos lo hacen públicamente, otros lo hacen a través de mensajes de redes, radio, periódicos o en sus entrevistas mañaneras y todos son unos extorsionadores y todos tienen un fin detrás de lo que dicen y hacen, sacarle la plata a algún “pendejo” que la pague.

Mulino exhortó a los extorsionados que presenten las querellas correspondientes, ‘no le tengan temor a que este habla mucho en la televisión, esto no es nuevo en este país, aquí hay gente que se ha dedicado por mucho tiempo a esto, pero lo que pasaba es que antes no se podía denunciar porque se freía más rápido que una condena, lo único bueno es que ya todo se sabe, quiénes estaban, quienes hicieron, quienes coadyuvaron para hacer lo que pasó.’, explicó.

‘A punta de maleantería política quisieron alterar los resultados de la voluntad popular ‘, recordó.

Por último, pidió que se olviden lo que quisieron hacer con él. “Ese no es el tema, lo que le quisieron a hacer una estructura democrática de un país, a punta de maleantería política en confabulación con funcionarios y civiles que se creían los más rarezas, ya se sabe todo y yo espero que los hechos denunciados que sin duda alguna muchos son delitos, se investiguen, ya que ellos mismos son los que andaban con la banderita de caiga quien caiga”.

Esto ha sido en consecuencia de las recientes publicaciones de extorsión que se han revelado en los últimos días en el país. Figuras como Miguel Antonio Bernal dio su opinión alegando que urge la creación de una comisión investigadora especial que, más de cualquier duda, rinda al país un informe sobre los transcendentales hechos denunciados.

“De lo contrario, un tsunami social imparable se puede producir”, expresó Bernal en sus redes sociales.