Mulino a los diputados: ‘No voy a pagar rescate por el secuestro de esa ley’

Ante el reciente desarrollo en las discusiones sobre el proyecto de ley No. 163, que propone reformas a la Caja de Seguro Social (CSS) y al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el Ejecutivo reiteró este jueves 16 de enero los puntos de las propuestas inicialmente presentadas a la Asamblea Nacional en la conferencia semanal del presidente de la República, José Raúl Mulino.

El mandatario cedió este espacio al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien explicó a fondo los detalles de lo presentado originalmente por el ejecutivo.

Mulino aseguró ‘no voy a pagar rescate por el secuestro de esa ley’.

”Esperabamos que las bancadas presentaran sus propuestas y el sustento económico, así como lo hizo el gobierno, debo decir que no he tenido la oportunidad de ver lo que han estado presentando”, dijo Mulino.

De acuerdo con Mulino, las propuestas requieren un sustento, pues “no es hacer listas ni cartas al niño Dios”.

En cuanto a la participación ciudadana en la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional destacó que “no sabe que aportaron”, así como que más que nuevas propuestas, hubieron insultos y quejas que no resuelven nada.

Por su parte, el ministro Chapman mencionó que la propuesta del ejecutivo cuenta con el visto bueno de actuarios y expertos en pensiones.

Asimismo, señaló que el equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) solo se ha reunido con la bancada panameñista y la bancada de Vamos en “reuniones muy productivas” para abordar el tema de la reforma a la CSS y el IVM.

“Hemos tenido conversaciones respetuosas donde hemos debatido puntos a favor y en contra de todas las propuestas, en el cual ha habido un ámbito positivo para hablar”, explicó.

Pero también recalcó que fuera de esto ha escuchado propuestas por parte de los diputados sin sustento matemático, actuarial, económico ni sus resultados o propósito.

Según Chapman, los diputados han demorado demasiado de forma innecesaria. Actualmente existe la preocupación entre el ejecutivo de qué ocurrirá de no aprobarse la ley y cómo se pagará el saldo faltante para que los actuales jubilados reciban el 100% de sus pensiones.

“Parece que hay una desconexión en la urgencia para atender a la población ante un tema inminente (...) la única forma es que haya una ley que permita que del presupuesto general del estado se transfieran recursos para cubrir lo faltante”, dijo.

En caso de que esto suceda, la aprobación de otra ley sería necesario y mencionó que el ejecutivo ya esta realizando un borrador previendo aquel escenario.

“Aquí no hay improvisación, no trabajamos basados en la intuisión, nosotros nos debemos a cuatro millones de habitantes, entre esos un grupo importante de jubilados que no se van a quedar sin pensión”, concluyó el ministro en la conferencia.