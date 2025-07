Área Económica Especial de Aguadulce, el fantasma milllonario

Crónica de una historia sin fin

Impacto a los productores

La abogada Dallys Guerra representa a una de estas camaroneras. “Nosotros hace unos meses recibimos unas notificaciones de parte de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), donde nos decían que las personas que están trabajando esa tierra, en pocas palabras, debían desalojar”, compartió Guerra a La Decana . “Pedimos una reunión urgente con el administrador del ARAP, que vino a Aguadulce, nos reunimos todos y le dijimos la situación y le dijimos: vamos a abandonar las tierras, ¿para qué? Porque no hay nada con relación a la empresa que se va a instalar allí, no hay agencia, no hay nada. Le dijimos a la ARAP que nadie se va a mover hasta que ustedes definan qué es lo que se va a hacer aquí”, añadió. De acuerdo a la abogada, la ARAP se justificó diciendo que las notas seguían instrucciones del ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, indicando que había que cancelar todas las concesiones camaroneras que estaban allí, así como los trámites de concesiones.

Inversión

De acuerdo a la ley, la cooperativa tiene un puesto en la junta directiva. Pero Quezada enfatizó que hasta el momento eso no se ha concretado. “Como presidente sí podemos decirle con mucha autoridad que ahora mismo no hay ninguno de nosotros en la agencia, porque la agencia en sí no está formada, no tiene su director, su nombrado por el Ejecutivo, no existe”, puntualizó.

Otras actividades

Quienes operen en el AEEA pueden dedicarse al avituallamiento u otros servicios marítimos auxiliares a naves; importación o exportación de productos que salgan por la vía aérea de los aeropuertos ubicados en provincias centrales; productos confeccionados por empresas que fabrican productos terminados en el AEEA; productos relacionados con actividades de mantenimiento, reparación, conversión y reconversión de aeronaves y actividades conexas; actividad logística de transporte; y productos relacionados con las zonas libres de petróleo que operen dentro del AEEA.

Las empresas pueden acogerse a distintas licencias para operar como Sede de Empresas Multinacionales (SEM), Empresa Multinacional para la Prestación de Servicios Relacionados con la Manufactura (EMMA) o Empresas Operadoras y Desarrolladoras de Agroparques.

Amalia Vásquez, vicepresidenta del Centro de Competitividad de la Región Central y vicepresidenta de la Cámara de Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Coclé, habló sobre el potencial del proyecto. “Son como dos proyectos bajo una ley. En el área económica tú puedes instalar empresas de bioteanol. Puedes incluir a la acuicultura, que ahí eso es un tema delicado porque ellos no están dentro, pero sí se puede incluir. Y la acuicultura genera empleo, no solo las grandes, los ecuatorianos que quieren venir más, pero no se atreven. También los locales que han invertido ya mucho dinero y en estos días mandaron a sacarlos a todos”, apuntó.

El desarrollo del bioetanol es particularmente relevante para la región, dónde abundan ingenios azucareros que podrían producir el combustible. El presidente de la República, José Raúl Mulino, han mencionado en numerosas ocasiones durante sus conferencias de prensa semanales, que hay planes para introducir este combustible al país.

Vásquez destacó que no se puede nombrar a cualquiera a dirigir la agencia. “Tiene que ser alguien que conozca el tema, que conozca el área, no es que vengan ahora a sacar a todos los camaroneros que han estado mucho tiempo trabajando en el área. Que definan que puede ir dentro del proyecto y que le den una seguridad legal también a la parte de los de la acuicultura y a los salineros, porque estamos también ahorita mismo como en un limbo. A mí me da tristeza. ¿Por qué? Porque ya la gente perdió el ánimo. Porque esto era como que viene luego, viene luego. Pero no sé si viene o no viene. A veces no sé si el remedio es peor que la enfermedad, porque, ¿qué pasa si la ponen y en realidad no hacen nada o lo manejan mal o muy mal?”, cuestionó. “Te voy a ser sincera, a ellos no les interesa si promueven o no promueven el proyecto. No les interesa si lo construyen o no. Les interesa poder nombrar al menos por cuatro años, a su gente que todavía no han podido colocar”, acotó.