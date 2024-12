Comisión espera informe final; el 6 de enero retoma primer debate

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, está en espera de que el equipo técnico culmine y entregue el informe final tras el análisis de las propuestas presentadas por los diversos sectores en el periodo de consultas al proyecto 163 de reformas a la Caja de Seguro Social (CSS).

La Comisión de Salud se reunió el viernes con los técnicos , informó el diputado Miguel Ángel Campos, de la bancada independiente Vamos. Lo que están haciendo es terminar de ver los informes de las consultas para entonces analizar qué propuestas de la ciudadanía es viable y cual no.

Destacó que a nivel de la Comisión de Salud, no se han estado recibiendo propuestas de las diversas bancadas, porque cuando se suspendió la discusión del proyecto en primer debate, lo que se hizo fue crear el espacio para que cuando se retorne en enero en sesiones ordinarias, los diputados entren de lleno en la presentación de propuestas.

“Estamos en la revisión de las propuestas de la ciudadanía, se han estado haciendo cuadros comparativos con una síntesis de lo que dice cada artículo y lo que propone la ciudadanía”, explicó Campos quien agregó que ese informe lo están terminando de elaborar y que la Comisión de Salud no se reunirá hoy ya que se van de receso hasta enero.

Explicó que el 3 de enero próximo habrá una reunión informal de la Comisión de Salud junto a los técnicos que elaboran el informe, para luego retomar el primer debate de este proyecto el lunes 6 de enero.

Campos sí manifestó que las bancadas por su lado, sí han estado tratando de elaborar sus paquete de propuestas y señaló que en el caso de la bancada Vamos, ya hizo público un extracto de las propuestas que tienen hasta el momento.

En tal sentido, sostuvo que los técnicos de la bancada han tomado una pausa hasta enero para afinar y terminar de elaborar el bloque de propuestas que la bancada independiente presentará una vez se reinicie el primer debate.

Dentro de las propuestas de la bancada independiente están la reestructuración de la junta directiva de la CSS, que los miembros de la junta no puedan ser reelegidos y eliminar los cargos de suplentes en la directiva, fortalecer la gobernanza institucional y mejorar el sistema de cobros y publicar semestralmente la lista de morosos.

Con relación al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), proponen herramientas como la consulta de cuotas, proyección de jubilaciones, aportes realizados y afiliación electrónica. De igual manera sugieren que el 3 % de incremento en la cuota patronal propuesto en el proyecto 163, se implemente de manera gradual y escalonada. Y rechazan el aumento en la edad de jubilación sin sustento técnico.

Otra de las propuestas que han surgido en las últimas horas es la que hizo pública el presidente de la Comisión de Salud, Alaín Cedeño y consiste en establecer un incremento en el ITBMS, como una medida para evitar el aumento en la edad de jubilación y que asegura es una de las opciones que está analizando la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional ara salvar la Caja de Seguro Social.

Según Cedeño esta es una opción que se tiene que madurar en la Asamblea y enfatizó que en los países del mundo Panamá es uno de los que menos paga ITBMS.

“Siempre se ha hablado de aumentar hasta el 10%, pero eso no es oficial, esa es una opción, la otra opción es la de recoger de varias fuentes o de comenzar a cobrar los impuestos que no se cobran, lo único es que eso se ve muy en el aire, porque esto es urgente y nosotros no sabemos cuando vamos a ser eficientes cobrando”, indicó.