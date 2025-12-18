Línea 3 del Metro: cierres de vías en diciembre, horarios y puntos afectados

El Metro de Panamá informó sobre cierres de vías en la carretera Panamericana durante el mes de diciembre, debido a los trabajos de construcción de la Línea 3 del Metro.

A través de sus redes sociales, la entidad detalló que los cierres se realizarán en un horario de 9:30 p.m. a 4:00 a.m., a la altura de Arraiján cabecera, Burunga, Vista Alegre y Nuevo Arraiján.

Asimismo, el Metro de Panamá aclaró que los días 24, 25, 30 y 31 de diciembre no se efectuarán trabajos nocturnos, por lo que no habrá cierres en esos horarios.