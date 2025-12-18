  1. Inicio
Línea 3 del Metro: cierres de vías en diciembre, horarios y puntos afectados

Por
Emiliana Tuñón
  • 18/12/2025 14:12
El Metro de Panamá anunció cierres parciales en la carretera Panamericana durante el mes de diciembre, debido a los trabajos de construcción de la Línea 3, en varios puntos de Panamá Oeste.

El Metro de Panamá informó sobre cierres de vías en la carretera Panamericana durante el mes de diciembre, debido a los trabajos de construcción de la Línea 3 del Metro.

A través de sus redes sociales, la entidad detalló que los cierres se realizarán en un horario de 9:30 p.m. a 4:00 a.m., a la altura de Arraiján cabecera, Burunga, Vista Alegre y Nuevo Arraiján.

Asimismo, el Metro de Panamá aclaró que los días 24, 25, 30 y 31 de diciembre no se efectuarán trabajos nocturnos, por lo que no habrá cierres en esos horarios.

Detalles de los cierres programados por trabajos de la Línea 3 del Metro de Panamá

Cierre a la altura de Arraiján Cabecera – hacia La Chorrera: El cierre comprenderá un tramo de ambos carriles de la carretera Panamericana en dirección a La Chorrera, desde el ramal de acceso a la carretera Roberto F. Chiari hasta la calle 2000.

Cierre a la altura de Vista Alegre – cuatro carriles: Se realizará el cierre de un tramo de los cuatro carriles de la carretera Panamericana, desde el Colegio Roberto F. Chiari hasta Plaza Margarita.

Cierre a la altura de Burunga – cuatro carriles: Se cerrarán los cuatro carriles de la carretera Panamericana, desde la estación de combustible Delta de Burunga hasta el residencial La Arboleda de Cáceres.

