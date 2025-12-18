Línea 3 del Metro: cierres de vías en diciembre, horarios y puntos afectados

<b>Cierre a la altura de Arraiján Cabecera – hacia La Chorrera: </b>El cierre comprenderá un tramo de ambos carriles de la carretera Panamericana en dirección a La Chorrera, desde el ramal de acceso a la carretera Roberto F. Chiari hasta la calle 2000.<b>Cierre a la altura de Vista Alegre – cuatro carriles: </b>Se realizará el cierre de un tramo de los cuatro carriles de la carretera Panamericana, desde el Colegio Roberto F. Chiari hasta Plaza Margarita.<b>Cierre a la altura de Burunga – cuatro carriles: </b>Se cerrarán los cuatro carriles de la carretera Panamericana, desde la estación de combustible Delta de Burunga hasta el residencial La Arboleda de Cáceres.