  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional
PANAMÁ

Línea 3 del Metro: cierre en la Panamericana, ¿fechas y horarios?

Permanecerá cerrado el tramo de los cuatro carriles de la Carretera Panamericana a la altura de Nuevo Arraiján
Permanecerá cerrado el tramo de los cuatro carriles de la Carretera Panamericana a la altura de Nuevo Arraiján @elmetrodepanama
Por
Kathyria Caicedo
  • 23/10/2025 19:28
Conozca los cierres programados para este fin de semanas, en el distrito de Arraiján, como parte de las obras de construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá.

El Consorcio HPH, a cargo de la construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá, anunció un cierre total temporal en un tramo de la Carretera Panamericana en la provincia de Panamá Oeste. La medida regirá desde la noche de este viernes 24 de octubre para permitir trabajos en el sector de Nuevo Arraiján, en el distrito de Arraiján.

El cierre se implementará en los cuatro carriles de la Carretera Panamericana a la altura de Nuevo Arraiján, abarcando el tramo que se extiende desde el Centro de Salud de Nuevo Arraiján hasta la Plaza GX, según detalló el Metro de Panamá.

Línea 3 del Metro: cierre en la Panamericana, ¿fechas y horarios?

Detalles del cierre por obras de la Línea 3 del Metro de Panamá

Inicio: Viernes 24 de octubre a las 7:00 p.m.

Finalización: Sábado 25 de octubre a las 8:00 a.m.

La restricción de tráfico es necesaria para avanzar con las obras de la Línea 3 del Metro, por tal razón se recomienda a los conductores que transiten por la zona durante este periodo tomar las debidas precauciones y buscar rutas alternas para evitar contratiempos, prestando atención a la señalización de desvío y al personal de tránsito que estará dirigiendo el flujo vehicular en el área impactada.

Lo Nuevo