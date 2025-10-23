Línea 3 del Metro: cierre en la Panamericana, ¿fechas y horarios?

El Consorcio HPH, a cargo de la construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá, anunció un cierre total temporal en un tramo de la Carretera Panamericana en la provincia de Panamá Oeste. La medida regirá desde la noche de este viernes 24 de octubre para permitir trabajos en el sector de Nuevo Arraiján, en el distrito de Arraiján.

El cierre se implementará en los cuatro carriles de la Carretera Panamericana a la altura de Nuevo Arraiján, abarcando el tramo que se extiende desde el Centro de Salud de Nuevo Arraiján hasta la Plaza GX, según detalló el Metro de Panamá.