Línea 3 del Metro: cierre en la Panamericana, ¿fechas y horarios?

El Consorcio HPH, a cargo de la construcción de la <b><a href="/tag/-/meta/linea-3-del-metro">Línea 3 del Metro de Panamá</a></b>, anunció un cierre total temporal en un tramo de la <b>Carretera Panamericana en la provincia de Panamá Oeste</b>. La medida regirá desde la noche de este viernes 24 de octubre para permitir trabajos en el sector de Nuevo Arraiján, en el distrito de Arraiján.<b>El cierre se implementará en los cuatro carriles de la Carretera Panamericana a la altura de Nuevo Arraiján</b>, abarcando el tramo que se extiende desde el Centro de Salud de Nuevo Arraiján hasta la Plaza GX, según detalló el Metro de Panamá.