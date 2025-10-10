  1. Inicio
PANAMÁ

¡Atención conductores! Cierre de vías por trabajos de la Línea 3 del Metro de Panamá

La Línea 3 del Metro de Metro de Panamá es un proyecto que conectará la ciudad de Panamá con el sector Oeste.
Por
Emiliana Tuñón
  • 10/10/2025 14:17
El Metro de Panamá ha anunciado las dos fases de cierres que habrá en la carretera Panamericana por trabajos de la Línea 3.

El Metro de Panamá informó sobre los cierres de vías en la carretera Panamericana, a la altura de Nuevo Arraiján, debido a los trabajos de construcción de la Línea 3 del Metro. Los cierres se realizarán en dos fases durante el mes de octubre.

Durante estos horarios, se realizarán desvíos vehiculares en el área para facilitar el flujo del tránsito y garantizar la seguridad de los conductores y trabajadores. Las autoridades recomiendan planificar con anticipación los desplazamientos y seguir las señalizaciones en la zona intervenida.

Detalles de los cierres programados por trabajos de la Línea 3 del Metro de Panamá

La medida se ejecutará en dos fases durante el mes de octubre:

Fase 1: desde el sábado 11 de octubre a las 8:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del domingo 12 de octubre. En esta etapa se cerrarán los cuatro carriles de la Carretera Panamericana desde la Estación de Bomberos hasta la Plaza Premier.

Fase 2: programada desde el sábado 18 de octubre a las 8:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del domingo 19 de octubre. En este segundo cierre se verán afectados los cuatro carriles de la vía desde el Centro de Salud de Nuevo Arraiján hasta la Plaza GX.

