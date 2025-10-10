¡Atención conductores! Cierre de vías por trabajos de la Línea 3 del Metro de Panamá

El Metro de Panamá informó sobre los cierres de vías en la carretera Panamericana, a la altura de Nuevo Arraiján, debido a los trabajos de construcción de la Línea 3 del Metro. Los cierres se realizarán en dos fases durante el mes de octubre. Durante estos horarios, se realizarán desvíos vehiculares en el área para facilitar el flujo del tránsito y garantizar la seguridad de los conductores y trabajadores. Las autoridades recomiendan planificar con anticipación los desplazamientos y seguir las señalizaciones en la zona intervenida.

Detalles de los cierres programados por trabajos de la Línea 3 del Metro de Panamá