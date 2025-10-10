¡Atención conductores! Cierre de vías por trabajos de la Línea 3 del Metro de Panamá

El <b><a href="/tag/-/meta/metro-de-panama">Metro de Panamá</a></b> informó sobre los cierres de vías en la <b><a href="/tag/-/meta/carretera-panamericana-oeste">carretera Panamericana</a>, a la altura de Nuevo Arraiján</b>, debido a los trabajos de construcción de la <b><a href="/tag/-/meta/linea-3-del-metro">Línea 3 del Metro</a>.</b> Los cierres se realizarán en <b>dos fases</b> durante el mes de octubre.Durante estos horarios, se realizarán desvíos vehiculares en el área para facilitar el flujo del tránsito y garantizar la seguridad de los conductores y trabajadores. <b>Las autoridades recomiendan planificar con anticipación los desplazamientos y seguir las señalizaciones en la zona intervenida.</b>