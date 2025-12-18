  1. Inicio
Presidente Mulino: ‘el Mercosur no representa una amenaza para la producción nacional’

El presidente José Raúl Mulino
Cedida
Por
Lourdes García Armuelles
  • 18/12/2025 10:52
El mandatario destacó que la adhesión de Panamá como Estado Asociado es un paso histórico que rompe con la tradición de mirar únicamente hacia el norte

Durante su conferencia semanal de este jueves 18 de diciembre, el presidente José Raúl Mulino envió un mensaje de tranquilidad al sector agropecuario y comercial del país.

Al referirse a la integración de Panamá en el Mercado Común del Sur (Mercosur), el mandatario fue enfático: el bloque no pondrá en riesgo a los productores locales; por el contrario, abre una ventana de exportación sin precedentes.

Mulino destacó que la adhesión de Panamá como Estado Asociado es un paso histórico que rompe con la tradición de mirar únicamente hacia el norte. Según el presidente, el país debe aprovechar su ventaja competitiva logística y geográfica para convertirse en el puente que el Mercosur necesita.

“Mercosur no representa ni representará una amenaza para su producción nacional... en aquellos rubros donde tenemos déficit se podrá sembrar más para exportar hacia esos lugares”, afirmó el mandatario, subrayando que la política de mercado exterior ahora se enfoca en estrechar lazos con gobiernos clave de la región, mencionando incluso su expectativa de trabajar con el nuevo presidente electo de Chile.

Viaje a Brasil

Como parte de esta agenda de integración, el presidente Mulino tiene previsto viajar a Brasil para participar en la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur (programada para este fin de semana en Foz de Iguazú).

El objetivo es oficializar ante sus homólogos de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay el cumplimiento de los procedimientos internos de Panamá.

Se espera que el mandatario mantenga reuniones estratégicas para explorar acuerdos de cooperación en seguridad y comercio, especialmente con países como Ecuador, con quien busca fortalecer lazos tras la salida de Panamá de listas discriminatorias.

Panamá en el Mercosur

Desde que el presidente Mulino firmó los protocolos de adhesión en diciembre de 2024 en Montevideo, Panamá ha realizado avances en su integración:

Panamá formalizó su ingreso bajo esta figura, lo que le permite participar en reuniones del bloque y acceder a esquemas de cooperación política y económica.

La Asamblea Nacional aprobó, y el Ejecutivo sancionó, el Acuerdo de Complementación Económica (ACE), el marco jurídico que regula la relación comercial.

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) ha realizado giras nacionales para explicar que el acuerdo permite una desgravación arancelaria gradual, protegiendo rubros sensibles mientras se identifican oportunidades en logística y servicios.

