Presidente Mulino: ‘el Mercosur no representa una amenaza para la producción nacional’

Durante su conferencia semanal de este jueves 18 de diciembre, el presidente José Raúl Mulino envió un mensaje de tranquilidad al sector agropecuario y comercial del país.

Al referirse a la integración de Panamá en el Mercado Común del Sur (Mercosur), el mandatario fue enfático: el bloque no pondrá en riesgo a los productores locales; por el contrario, abre una ventana de exportación sin precedentes.

Mulino destacó que la adhesión de Panamá como Estado Asociado es un paso histórico que rompe con la tradición de mirar únicamente hacia el norte. Según el presidente, el país debe aprovechar su ventaja competitiva logística y geográfica para convertirse en el puente que el Mercosur necesita.

“Mercosur no representa ni representará una amenaza para su producción nacional... en aquellos rubros donde tenemos déficit se podrá sembrar más para exportar hacia esos lugares”, afirmó el mandatario, subrayando que la política de mercado exterior ahora se enfoca en estrechar lazos con gobiernos clave de la región, mencionando incluso su expectativa de trabajar con el nuevo presidente electo de Chile.