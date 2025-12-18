Presidente Mulino: ‘el Mercosur no representa una amenaza para la producción nacional’

Desde que el presidente Mulino firmó los protocolos de adhesión en diciembre de 2024 en Montevideo, Panamá ha realizado avances en su integración:Panamá formalizó su ingreso bajo esta figura, lo que le permite participar en reuniones del bloque y acceder a esquemas de cooperación política y económica.La Asamblea Nacional aprobó, y el Ejecutivo sancionó, el Acuerdo de Complementación Económica (ACE), el marco jurídico que regula la relación comercial.El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) ha realizado giras nacionales para explicar que el acuerdo permite una desgravación arancelaria gradual, protegiendo rubros sensibles mientras se identifican oportunidades en logística y servicios.