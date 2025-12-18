Mulino sobre sanción a Ramón Carretero: ‘Él tendrá que responder al Departamento del Tesoro’

El presidente José Raúl Mulino declaró la mañana de este jueves 18 de diciembre sobre la sanción que recibió el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano que él tendrá que responder al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Mulino manifestó, en su conferencia semanal de los jueves, que Carretero Napolitano no juega ningún rol importante en su administración gubernamental.

El mandatario insistió que la inclusión de Carretero Napolitano a la Lista Clinton es totalmente ajena a su gobierno.

Este jueves 11 de diciembre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones financieras contra figuras presuntamente vinculadas al círculo del régimen de Nicolás Maduro, incluyendo a tres sobrinos de su esposa, Cilia Flores, y al empresario panameño.

Carretero Napolitano se encontraba entre los pasajeros del avión que se estrelló en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Venezuela este 24 de septiembre.

Tras el accidente sufrió quemaduras y fue ingresado en un hospital de la ciudad de Caracas.

Por su lado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que las sanciones sirven para deshacer “el fallido intento de la administración del [presidente Joe] Biden de llegar a un acuerdo con Maduro que permitió su control dictatorial”.

El empresario, según el Departamento del Tesoro, es señalado por sus supuestos negocios con el régimen chavista y por facilitar operaciones en el sector petrolero de Venezuela.