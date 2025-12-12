Gobierno de Panamá se desmarca de Ramón Carretero tras su inclusión a la Lista Clinton

El ministro de la Presidencia de Panamá, Juan Carlos Orillac, reaccionó este viernes 12 de diciembre a la decisión del gobierno de Estados Unidos de incluir al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), conocida como la Lista Clinton.

Orillac subrayó que se trata de una decisión soberana de Estados Unidos y negó cualquier vínculo del Estado panameño con el empresario sancionado.

“Las decisiones que tome el gobierno de Estados Unidos son propias del gobierno de Estados Unidos. Nosotros como gobierno panameño simplemente solo podemos observar lo que ellos como Gobierno tomen y decidan”, declaró Orillac.

Añadió que “nosotros como Gobierno no tenemos ningún tipo de comercio, ni una relación con el señor Ramón Carretero, hasta donde conozco yo”.

¿Por qué fue sancionado Ramón Carretero?

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el jueves 11 de diciembre la inclusión de Carretero en la Lista Clinton, junto a tres sobrinos de Cilia Flores —esposa del presidente venezolano Nicolás Maduro— y seis compañías navieras.

Según el comunicado oficial, Carretero ha facilitado envíos de productos petrolíferos en nombre del gobierno venezolano, participando en contratos lucrativos con el régimen de Maduro y manteniendo vínculos empresariales con la familia Maduro-Flores.

Estas sanciones forman parte de una estrategia más amplia de Estados Unidos para presionar al gobierno venezolano y a quienes lo apoyan económicamente, especialmente en sectores como el petrolero, que ha sido objeto de múltiples restricciones internacionales.

Medidas y advertencias

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, respaldó la medida y advirtió que las acciones contra quienes colaboren con regímenes sancionados continuarán.

“Seguiremos actualizando estas listas. Nadie está por encima de la ley internacional ni de las consecuencias de apoyar a regímenes que violan los derechos humanos”, afirmó Cabrera, subrayando que las sanciones buscan cortar el financiamiento a estructuras que perpetúan la corrupción y el autoritarismo en la región.

La inclusión de Carretero en la Lista Clinton implica el congelamiento de sus activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición a ciudadanos y empresas de Estados Unidos de realizar transacciones con él.

Contexto regional

Esta acción se enmarca en una serie de sanciones recientes dirigidas a actores clave del entorno de Nicolás Maduro, en un momento en que Estados Unidos busca reforzar su política de presión sobre el régimen venezolano.

Panamá, por su parte, ha reiterado su respeto a las decisiones de política exterior de otros Estados, manteniendo una postura de no injerencia.