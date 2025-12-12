OFAC apunta a socios de Maduro: cae empresario panameño en nueva ronda de sanciones

A partir de la designación, todas las propiedades e intereses en propiedades de los sujetos incluidos en la Lista están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. De igual forma se bloquea cualquier entidad de la que sean dueños, directa o indirectamente por 50% o más. Se prohíbe cualquier transacción por personas estadounidenses, dentro de Estados Unidos o en tránsito, con cualquier propiedad o interés en propiedad de las personas bloqueadas, a menos que se cuenta con una autorización especial de la OFAC.