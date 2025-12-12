La peligrosa salida de Machado: viaje por aire, tierra y mar para llegar a Oslo

La dirigente opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, habló este viernes 12 de diciembre sobre su arriesgada travesía por tierra y mar para llegar a la ciudad de Oslo la madrugada de este 11 de diciembre.

Machado aseguró a los periodistas que Nicolás Maduro “dejará el poder”, ya sea a través de una transición negociada o no.

La también vicepresidente electa, en las elecciones del 28 de julio de 2024, afirmó, en la ciudad de Oslo, que su objetivo es que la salida de Maduro de Venezuela sea de manera pacífica y ordenada.

“Maduro dejará el poder, sea negociado o no negociado”, declaró en español durante una conferencia de prensa en Oslo.

UN VIAJE RIESGOSO

La opositora relató que su salida de Venezuela estuvo marcada por momentos de alto riesgo y que temió por su vida.

“Hubo momentos en los que sentí que había un riesgo real para mi vida”, dijo.

Pero aclaró que “fue un momento también muy espiritual porque, al final, simplemente sentí que estaba en las manos de Dios”.

Machado habría atravesado territorio venezolano por diversas rutas, incluyendo tramos por aire, tierra y mar, para poder salir del país sin ser detectada.