Ipacoop alerta sobre personas que usan indebidamente el nombre de la institución

El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) emitió un mensaje dirigido al sistema cooperativo y al público en general, alertando sobre la existencia de personas que estarían utilizando el nombre de la entidad y de su directora ejecutiva, Erika Corina Vargas de González, para realizar gestiones ilegítimas.Vargas de González comunicó enfáticamente que no ha autorizado, a título personal ni como institución, ningún tipo de intermediarios o gestores.La advertencia subraya que ningún tipo de gestión, trámite, negociación ni transacción administrativa, financiera, contractual, comercial, cooperativo o patrimonial ha sido autorizado por la directora para ser realizado por terceros con el fin de agilizar, intermediar, coaccionar o favorecer cualquier trámite ante el Ipacoop o cualquier otra entidad, ya sea en nombre propio o en representación de la directora.<b>ACTUAR BAJO PROPIA RESPONSABILIDAD</b>El Ipacoop aclara que cualquier persona natural o jurídica que realice o haya tramitado actos, acuerdos, compromisos, cobros o transacciones alegando representación o autorización por parte de la directora ejecutiva, lo hace bajo su propia responsabilidad.La institución advirtió a la ciudadanía que quienes incurran en acciones fraudulentas de este tipo deberán asumir las responsabilidades administrativas, civiles y penales según lo establecido en la legislación panameña vigente.El anuncio busca proteger la transparencia de los procesos institucionales y prevenir que el público sea víctima de estafas o manejos indebidos de información y recursos.