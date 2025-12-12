Panamá traza hoja de ruta para dinamizar y modernizar el comercio exterior

El Gobierno Nacional instaló oficialmente el <b>Comité Nacional de Facilitación del Comercio (CNFC)</b> y presentó el <b>Plan Nacional de Facilitación del Comercio 2025-2030</b>, una hoja de ruta para modernizar procesos y reforzar la competitividad del país. El espacio, presidido por el ministro de Comercio e Industrias, <b>Julio Moltó</b>, busca coordinar a todas las entidades vinculadas al comercio exterior y articular esfuerzos con el sector privado.Moltó destacó que el CNFC '<b>permite trabajar como un solo equipo de Gobierno, junto al sector privado, para fortalecer la forma en que Panamá se inserta en el comercio internacional</b>'. La iniciativa se enmarca en la estrategia del presidente <b>José Raúl Mulino</b> para posicionar a Panamá como un <i>hub</i> confiable y eficiente, generar oportunidades para las empresas y dinamizar la economía.El Comité reúne a instituciones de aduanas, puertos, logística, seguridad, transporte, agricultura, salud y finanzas, e incorpora la perspectiva técnica y estratégica del sector privado. Contará además con una <b>Secretaría Técnica</b> que impulsará interoperabilidad, eficiencia y cooperación interinstitucional.El Plan 2025-2030 está estructurado en <b>cinco pilares estratégicos</b>, orientados a mejorar flujos comerciales, fortalecer la coordinación, avanzar en transformación digital, optimizar la gestión fronteriza y profundizar la integración regional. El evento contó con la participación de la embajadora de la Unión Europea en Panamá, Izabela Matusz, y de los organismos multilaterales que acompañaron la elaboración del Plan: la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como socios cooperantes y financieros clave. Gloria Lugo, representante del BID en Panamá, afirmó que la facilitación del comercio '<b>es una herramienta poderosa de desarrollo económico y social</b>', mientras que Mario Rodolfo Salazar, director ejecutivo de la SIECA, señaló que el Plan avanza alineado con los lineamientos del Consejo de Ministros de Integración Económica (Comieco).La presentación oficial estuvo a cargo de <b>Linda Castillo</b>, jefa de la Oficina de Negociaciones Comerciales Internacionales del MICI, seguida de la entrega formal del documento. Autoridades del Gobierno, representantes del sector privado y organismos internacionales coincidieron en que el proceso constituye un esfuerzo país para <b>modernizar procedimientos, facilitar el comercio e impulsar la competitividad</b>, consolidando a Panamá como <b>referente logístico regional</b>.