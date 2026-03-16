Asamblea ratifica a Lilibeth Antonia Cárdenas como nueva directora del Senniaf

El pleno de la Asamblea Nacional ratificó este lunes a Lilibeth Cárdenas Chanis como la nueva directora general de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

La selección contó con 44 votos a favor, 21 en contra y cero abstenciones.

La votación llegó luego que la diputada Dana Castañeda, quien es presidenta de la Comisión de Credenciales, devolviera en el pleno la ratificación de la licenciada Cárdenas, después de su aprobación el pasado miércoles.

Durante el pleno, los diputados reiteraron la necesidad de reforzar el sistema de la Senniaf ante las constantes irregularidades que han terminado en denuncias e investigaciones en el Ministerio Público.

El diputado Alaín Cedeño comentó que la persona que asuma este cargo debe tener interés de resolver un tema tan importante, como es el trato que deben recibir los menores en los albergues.

”Si nosotros queremos realmente que ese tema tan delicado que se maneja en esa institución tengamos buenos resueltado lo mínimo que debemos hacer nosotros es tratar de apoyar a la persona que este en ese cargo”, mencionó.

El diputado Betserai Richard coincidió con Cedeño y recomendó a la nueva directora solicitar los recursos necesarios, a través de las entidades correspondientes, como el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Desarrollo Social, entre otros para mejorar las infraestructura de los albergues.

”La antigua directora siempre decía que cada vez que solicitaba recursos nunca había, ni para pagar personal, ni para mejorar las infraestructuras”, mencionó el diputado, quien exhortó al Ejecutivo mostrar el plan a mediano, corto y largo plazo que tienen para los albergues.