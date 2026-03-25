¿De dónde provendría el subsidio de ‘estabilización’ del costo del combustible?

¿Cuál es el costo de la estabilización de la energía para Panamá?, Este martes el gobierno anunció medidas para mitigar las consecuencias del incremento del precio del crudo por el conflicto en medio oriente.

Sin embargo, no se precisó el origen de los fondos para financiar estas medidas, en un contexto en el que la relación deuda–PIB (producto interno bruto) alcanza el 65,5%, su nivel más alto en los últimos 20 años.

El último reporte de los ingresos corrientes del gobierno central, de enero pasado refleja que estos cayeron en un 4,8% en comparación con el mismo periodo del año pasado, es decir 30.6 millones menos, según la Dirección General de Ingresos,

Además, el país mantiene un ahorro corriente negativo según el balance fiscal del gobierno central a diciembre de 2025 por $4 mil 701 millones.

En palabras sencillas, no hay recursos para hacerle frente ni a los gastos corrientes como planilla por lo que la deuda pública trepó a $60,059 millones al 28 de febrero de 2026.

Con este escenario, el subsidio para mantener el tarifa del transporte público de “Mi Bus” y el “Metro de Panamá” se incrementaría en “decenas y cientos de millones”, indicó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

De igual manera, se estudian medidas similares con los transportistas del sector selectivo y colectivo privado para evitar que los precios se disparen, una presión de $50 a$ 75 millones.

El plan de subsidio también incluye la electricidad y el tanque de gas de 25 libras.

La Decana le preguntó a Chapman de dónde provendrían estos fondos, a lo que el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) contestó que el ministerio se encuentra “estructurando acciones” focalizadas mientras dure la crisis energética global para estabilizar el costo de los combustibles.

Esto con el fin de proteger a los sectores más vulnerables “sin poner en riesgo las finanzas públicas”.

El alcance y duración de estos subsidios dependerán del comportamiento de los precios internacionales, “y el financiamiento provendrá de un uso más eficiente, prudente y responsable de los recursos del Estado”

Esta crisis se presenta en un escenario en el cual el espacio fiscal para enfrentar estas emergencias se “ha reducido considerablemente producto del alto nivel de endeudamiento que enfrentamos”, consideró el expresidente del Colegio de Economistas de Panamá, Raúl Moreira

El también docente coincide con Chapman en que en primera instancia el financiamiento de estas medidas se tendría que dar a través de racionalización del gasto público.

Una alternativa, según Moreira sería limitar la movilidad de vehículos estatales, contener gastos no prioritarios y viajes; y si la situación se prolonga, considerar un préstamo del Fondo de Ahorro de Panamá..

El titular del MEF resaltó que “el objetivo es proteger a la gente, sin comprometer la estabilidad fiscal del país para poder alcanzar dicho objetivo y tener resiliencia el tiempo que dure esta difícil coyuntura”.

Además de las medidas para subsidiar el transporte y el tanque de gas, el gobierno también anunció que se evitarán aumentos a la energía eléctrica para los usuarios que consumen menos de 300kwh, y que se implementará un plan para mitigar el impacto en el transporte de pasajeros y de alimentos tanto terrestre como marítimo.

Adicionalmente, para contener el precio de los fertilizantes e insumos agrícolas se tomarían otras medida en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Según el economista Moreira, las medidas anunciadas son “correctas”, aunque tardías. Considera que, de haberse adoptado desde el 5 de marzo —cuando se consultó al mandatario José Raúl Mulino sobre la posibilidad de subsidiar el combustible por el conflicto en Medio Oriente y este lo descartó—, se habría podido mitigar el incremento de precios que ya se registró.

“No visualizo subsidio por parte del gobierno, lo anticipo. No estamos para eso y pasará la crisis y se resolverá el precio como establezca el mercado en su oferta y demanda”, dijo Mulino el pasado 5 de marzo.

Con información de Lourdes García Armuelles