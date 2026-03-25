Proyecto de bioetanol, entre las críticas y la posibilidad de aprobarse esta semana

El proyecto de ley que regula el uso del bioetanol en el combustible está previsto para ser aprobado este viernes, informan fuentes legislativas a La Estrella de Panamá. La decisión aún no está tomada, pero miembros de distintas bancadas esperan se logre la aprobación.

Se trata de un proyecto que establece que el 10% del combustible deberá estar compuesto de bioetanol, y modifica el Código Fiscal para disminuir el impuesto a la importación.

El proyecto pasó en primer debate por la comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional con cinco votos a favor y cuatro en contra. Ahora está a la espera de su discusión en segundo debate.

“Voté en contra de que del Proyecto 443 sobre Bioetanol pasara a segundo debate, entre algunos temas por lo siguiente la obligatoriedad del uso del bioetanol; porque no existe en el proyecto alguien a quién reclamar por algún daño ocasionado a algún vehículo o motor producto del bioetanol; y porque no se protege al productor local”, señaló el diputado. “Estas modificaciones las presente en la comisión pero fueron rechazadas”, acotó.

Consultada sobre el tema, la exsecretaria de Energía, Rosilena Lindo, compartió sus inquietudes. “Me parece positivo que se vayan a generar empleos en zonas donde usualmente no incrementa la tasa de empleo sustancialmente. Sin embargo, yo sí tengo muchas preguntas sobre el impacto final que eso va a tener en el precio del combustible. ¿Cuál va a ser esa fórmula de cálculo de precio del combustible incluyendo el etanol nacional, el importado para que no tenga un impacto no positivo para el panameño? Y además, teniendo en cuenta que las empresas que importan la gasolina tienen sus tanques de almacenamiento en la provincia de Colón y que este energético sería producido en provincias centrales y/o Chiriquí ¿Cuál es el impacto de ese flete para llevar ese etanol donde está almacenada la gasolina para que se mezcle ahí?

Posteriormente hay que sumarle el flete de siempre que es el transporte desde Colón hasta el resto de las otras provincias”, apuntó Lindo. “Yo estoy muy de acuerdo en que hay que generar empleo. Sin embargo, creo que en este momento no se tienen los números claros de todo el impacto en la cadena de suministro”.

Además, advirtió que el 78% del suelo panameño es de vocación forestal, por lo que producir cualquier otro tipo de cosa que no sea bosque va a necesitar trabajos adicionales en la tierra, uso de fertilizantes adicionales y otros elementos para alcanzar la productividad deseada.

“Yo quiero que los tomadores de decisiones estén seguros de que las necesidades energéticas de nuestro país teniendo en cuenta el tamaño de nuestro parque vehicular y la evolución a mediano y largo plazo de ese parque vehicular coexistiendo con la movilidad eléctrica no va a competir con el uso de suelo protegido, el uso de suelo para alimentación y el uso de suelo para vivienda”, concluyó.

Cristóbal Samudio, consultor de Nexergy Corp, apoya la iniciativa desde la perspectiva de generar empleo en áreas rurales, pero enfatiza que debe hacerse bien. “Yo creo que si nosotros logramos hacer que en Panamá la gente produzca estos alcoholes y no que sean productos también importados, pues yo creo que ahí Panamá gana. Más allá del tema precio, hablamos del tema de mano de obra. Vamos a utilizar zonas donde existe mucha falta de oportunidades. Yo creo que vale la pena siempre y cuando no sean más importaciones como ocurre con otros rubros en la parte agrícola. Hay que hacerlo de manera ordenada y hacerlo bien”, puntualizó.

Una de las mayores críticas a la iniciativa es que etanol sería obligatorio y no opcional.

El diputado Roberto Zuñiga, incluso, apunta a violaciones constitucionales. “Para mí, el proyecto de bioetanol vulnera la Constitución, específicamente el artículo 49, al limitar la libertad de elección de las personas. Cualquier política pública debe respetar este principio fundamental y garantizar decisiones libres, no imposiciones para beneficiar a algunos”, escribió en su cuenta de X.

El diputado Jhonthan Vega también cuestionó en el pleno la obligatoriedad de utilizar combustible con etanol. A su juicio, generaría un incremento del 4% porque el recorrido es menor comparado con la gasolina sin etanol.