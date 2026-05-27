Se encienden las alarmas: Luis Mejía sale lesionado con Nacional

Las malas noticias no paran de llegar en la selección de Panamá. Luis Mejía cayó lesionado en su último partido con el Nacional, esto tras ser convocado por Thomas Christiansen para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante el partido del Nacional frente al Coquimbo Unido de Chile por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Mejía estaba disputando su último partido antes de concentrase con Panamá cuando cayó lesionado.

Corría el minuto 45+6 aproximadamente cuando tras un saque de meta, el panameño de 35 años hizo un gesto hacia el banquillo señalando que no podía continuar el partido. Rápidamente las cámaras captaron los gestos del panameños señalando su indisposición.

Antes de eso, el panameño había hecho una atajada importante evitando el tanto del equipo rival. Tras el pitazo final del primer tiempo, nuevamente las cámaras se fueron con Mejía y se pudo apreciar al panameño viendo al horizonte con lágrimas en los ojos.

Para la segunda parte, el portero no salió al terreno de juego confirmando de esta manera su más que posible lesión con el cuadro uruguayo. A pesar de ello, habrá que esperar la confirmación oficial por parte del Club Nacional sobre el estado físico del panameño.

Reportes en Uruguay señalan que Mejía será sometido a las pruebas médicas el día de hoy 27 de mayo para conocer el alcance real de su lesión.

En esa misma línea señalan que podría tratarse de un desgarro muscular, pero habrá que esperar los resultados que arrojen las pruebas médicas.

Está mala noticia se suma a las lesiones de Adalberto Carrasquilla y Aníbal Godoy quienes no se han reportado aún con la selección de Panamá. Christiansen confirmó la lesión de ambos jugadores durante su conferencia de prensa, pero señaló que llegarán a tiempo para la disputa del torneo mundialista.

Entre tanto, la selección panameña sigue entrenando previo a su amistoso contra Brasil este 31 de mayo.