Baja la morosidad de las hipotecas, tarjetas de crédito y préstamos personales

Los indicadores de APC Experian reflejan un arranque positivo para el sistema financiero panameño en el primer cuatrimestre del año, con una disminución en los niveles de morosidad en productos clave como hipotecas, tarjetas de crédito y préstamos personales.

Más del 94% de las obligaciones registradas en la plataforma se mantienen al día, consolidando una tendencia de mejora observada durante el último año.

Al cierre de abril, la cartera total de crédito de personas naturales alcanzó los $41,755 millones, con más de 2.4 millones de panameños con referencias activas en el sistema.

El saldo refleja un crecimiento moderado de 2.3% frente al año anterior, acompañado de indicadores de riesgo más controlados.

La banca, principal motor del sistema, reportó una mora mayor a 61 días de 4.1%, frente al 5.2% registrado en abril de 2025.

Este descenso evidencia una mejor disposición de pago de los consumidores en un entorno de mayor acceso al crédito.

Hipotecas: 4.1% de morosidad, frente al 4.9% del año anterior.

Tarjetas de crédito: 8.5%, por debajo del 9.4% de 2025.

Préstamos personales: 2.9%, una reducción significativa respecto al 4.8% previo, aunque influenciada por cuentas castigadas.

En términos generales, el sistema muestra una mora promedio de 5.8%, frente al 7% del año anterior. Mientras la banca y cooperativas mantienen niveles moderados (4.1% y 7.3%, respectivamente), otros segmentos como financieras y telecomunicaciones presentan mayores riesgos.

Obligaciones activas

El número de obligaciones activas superó los 5.2 millones, reflejando un mayor dinamismo del crédito sin deterioro proporcional en la calidad de cartera.

“El comportamiento observado confirma que el leve crecimiento del crédito en Panamá se está dando de manera responsable. Vemos consumidores cada vez más conscientes de sus compromisos financieros y entidades con mejores herramientas de evaluación de riesgo”, destacó APC Experian.

La compañía también recordó buenas prácticas para mantener un historial crediticio saludable: pagar a tiempo, mantener niveles de endeudamiento sostenibles, usar responsablemente las tarjetas de crédito, revisar periódicamente el historial y planificar antes de adquirir nuevas deudas.

Los resultados refuerzan la confianza en el sistema financiero panameño, mostrando una combinación positiva entre crecimiento del crédito, control del riesgo y consumidores más informados, lo que posiciona al país en un escenario favorable para seguir impulsando la inclusión financiera de manera sostenible.