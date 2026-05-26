Panamá y Costa Rica fortalecen alianza regional con nueva agenda en seguridad, comercio y migración

El encuentro permitió consolidar la histórica relación entre ambos países y avanzar en una agenda conjunta enfocada en áreas estratégicas como seguridad, migración, comercio, aduanas y cooperación diplomática, temas prioritarios para ambas naciones en medio de los desafíos regionales actuales.

Panamá y Costa Rica dieron un nuevo paso para fortalecer sus relaciones diplomáticas y ampliar la cooperación bilateral durante una reunión sostenida este martes en Nueva York entre los cancilleres Javier Martínez-Acha Vásquez y Manuel Tovar, en el marco del Debate Abierto del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Panamá impulsa el diálogo regional

La reunión también reafirmó el interés de Panamá y Costa Rica de continuar trabajando conjuntamente frente a desafíos regionales vinculados a movilidad humana, seguridad y desarrollo económico.

Además, acordaron coordinar próximamente nuevas reuniones de trabajo para dar seguimiento a los temas prioritarios de la agenda bilateral, incluyendo mecanismos de cooperación fronteriza y fortalecimiento institucional.

Los ministros también coincidieron en la importancia de mantener la diplomacia como herramienta fundamental para promover el entendimiento, la estabilidad y el respeto mutuo entre las naciones.

La actividad busca reunir a líderes regionales y fortalecer espacios de integración, diálogo político y cooperación entre los países latinoamericanos, retomando el espíritu de unidad impulsado históricamente desde Panamá.

Durante la reunión, el canciller panameño reiteró la invitación oficial a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, para participar en los actos conmemorativos del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, programados para finales de junio.

Papa y cebolla no forman parte de disputa entre Panamá y Costa Rica

Por otro lado, representantes del sector agropecuario panameño rechazaron las declaraciones de la presidenta de Costa Rica, quien afirmó que productores de papa y cebolla de su país enfrentan pérdidas millonarias debido a restricciones comerciales impuestas por Panamá.

Augusto Jiménez, de la Asociación de la Comunidad de Productores de Tierras Altas (Acpta), aseguró que esos productos no forman parte de la disputa comercial que ambos países mantienen ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

“Pareciera que en Costa Rica está predominando la desinformación, ya que en el discurso la presidenta Fernández menciona papa y cebolla, cuando esos productos no forman parte de la diferencia entre ambos países”, sostuvo Jiménez.

La reacción surgió luego de que Fernández Delgado reiteró durante su conferencia semanal del 20 de mayo que utilizará “todos los mecanismos” para defender al sector agropecuario costarricense frente a lo que calificó como bloqueos “sin sustento legal”.

“Hay gente perdiendo muchos millones en Costa Rica, productores de lácteos, de papa, de cebolla”, declaró la mandataria costarricense.

Sin embargo, Jiménez citó el documento oficial WT/DS599/10 de la OMC, fechado el 14 de febrero de 2025, para sostener que el litigio se limita a cuatro medidas específicas relacionadas con productos lácteos y cárnicos, banano y plátano, fresas y piña.

La controversia incluye la no renovación de 16 plantas procesadoras de productos lácteos y cárnicos; medidas fitosanitarias vinculadas al hongo Foc R4T en banano y plátano; restricciones a fresas por detección del plaguicida Oxamilo; y un caso relacionado con piña.

“En ninguna parte del expediente arbitral o de las comunicaciones de apelación presentadas por Costa Rica o Panamá se menciona a la papa o la cebolla”, afirmó.

La Presidencia de Costa Rica divulgó además un video en Facebook en el que representantes del sector agroexportador respaldaron la posición del gobierno costarricense sobre el conflicto con Panamá.

En el material participaron productores y dirigentes agropecuarios como Balmer Brizuela; Eduardo Arata, de la Cámara de Ganadería de Guanacaste; Luis Diego Obando, director ejecutivo de Corfoga; e Ivannia Quesada, presidenta de la Cámara de Productores de Leche.

Fernández Delgado también informó que instruyó al canciller Manuel Tovar a activar una estrategia bilateral con Panamá y establecer una mesa de trabajo que “tiene que dar resultados”.

El conflicto comercial entre ambos países se desarrolla dentro del sistema de solución de diferencias de la OMC, aunque el Órgano de Apelación permanece inoperante desde diciembre de 2019 tras el bloqueo de Estados Unidos al nombramiento de nuevos jueces.