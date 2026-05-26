Panamá y Costa Rica fortalecen alianza regional con nueva agenda en seguridad, comercio y migración

Durante la reunión, el canciller panameño reiteró la invitación oficial a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, para participar en los actos conmemorativos del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, programados para finales de junio.La actividad busca reunir a líderes regionales y fortalecer espacios de integración, diálogo político y cooperación entre los países latinoamericanos, retomando el espíritu de unidad impulsado históricamente desde Panamá.Los ministros también coincidieron en la importancia de mantener la diplomacia como herramienta fundamental para promover el entendimiento, la estabilidad y el respeto mutuo entre las naciones.Además, acordaron coordinar próximamente nuevas reuniones de trabajo para dar seguimiento a los temas prioritarios de la agenda bilateral, incluyendo mecanismos de cooperación fronteriza y fortalecimiento institucional.La reunión también reafirmó el interés de Panamá y Costa Rica de continuar trabajando conjuntamente frente a desafíos regionales vinculados a movilidad humana, seguridad y desarrollo económico.