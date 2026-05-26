La meta de los partidos políticos en formación para participar en las elecciones generales

El reloj electoral ya comenzó a correr en Panamá. A partir de ahora, los partido políticos en formación que aspiren a estar en la papeleta de las elecciones generales de 2029 tienen exactamente año y medio para completar el proceso y ser reconocido legalmente.

El Tribunal Electoral recordó que cualquier organización que quiera participar como partido político deberá estar legalmente constituida a más tardar el 31 de diciembre de 2027. Tomando en cuenta que Panamá transita la mitad de 2026, el plazo real para organizar estructuras, captar adherentes, superar impugnaciones y completar todos los trámites es de aproximadamente 18 meses.

La presión del calendario electoral coincide con cambios en las reglas del juego que comienzan a estrechar el margen de maniobra de las candidaturas independientes y podrían terminar empujando a varios movimientos a convertirse formalmente en partidos políticos.

El escenario cobra especial relevancia para Vamos. Aunque la coalición independiente no ha anunciado oficialmente que busque convertirse en partido político, las reformas electorales que avanzan hacia la Asamblea Nacional empiezan a modificar las condiciones que hicieron posible su crecimiento electoral.

En las elecciones de 2024, Vamos logró consolidarse como una de las principales fuerzas legislativas al obtener 20 diputados en la Asamblea Nacional. Buena parte de ese resultado se atribuyó al sistema de votación por lista en circuitos plurinominales, mecanismo que permitió sumar votos residuales entre candidatos independientes y ampliar las posibilidades de alcanzar curules.

Sin embargo, las reformas electorales aprobadas en la mesa de discusión establecen que, en los circuitos plurinominales, únicamente los partidos políticos podrán competir mediante listas completas o selectivas. En cambio, los candidatos por libre postulación solo podrán recibir votos individuales.

Los partidos tradicionales defendieron el ajuste argumentando que la libre postulación es una figura estrictamente individual y que permitir listas de independientes termina equiparándolos con organizaciones partidarias.

En la práctica, el cambio reduce las posibilidades de que movimientos independientes repitan el fenómeno electoral que permitió a Vamos alcanzar 20 diputados en 2024 y aumenta la presión para que estos colectivos evalúen transformarse en partidos políticos si desean mantener capacidad de competencia en bloque.

La discusión ocurre además en momentos en que empiezan a surgir nuevas organizaciones políticas. El expresidente Martín Torrijos presentó recientemente Unidos para la Nueva Era, su nuevo proyecto político tras apartarse años atrás del Partido Revolucionario Democrático, colectivo fundado por su padre, el general Omar Torrijos.

Pero crear un partido político en Panamá implica una ruta compleja. La jefa de Partidos Políticos y Libre Postulación del Tribunal Electoral, Magda Ceballos, explicó durante el programa “Actualidad Electoral Radio” que el proceso inicia con la presentación de estatutos, junta directiva provisional, nombre, logo, colores y programa político, además de un respaldo inicial de 500 adherentes distribuidos en provincias y comarcas.

Después, el Tribunal Electoral revisa la documentación, valida firmas, identidad y residencia de adherentes y abre un periodo de impugnaciones públicas antes de reconocer oficialmente al colectivo como partido en formación.

Actualmente el Código Electoral exige reunir 45,503 adherentes, equivalentes al 2% de los votos válidos de la última elección general. No obstante, otra de las reformas electorales en discusión podría elevar el requisito de 2% a 3%, lo que aumentaría la meta a cerca de 69 mil firmas.

Ceballos advirtió que si las reformas son aprobadas antes de que los colectivos completen el requisito actual, tendrán que ajustarse automáticamente a la nueva cifra.

“Si en el camino se aprueban estas reformas y el partido todavía no ha alcanzado los adherentes, tendría que cumplir la nueva cifra”, explicó.

El proyecto de ley sobre las reformas electorales será presentado tan pronto la Asamblea Nacional conforme las comisiones permanente de trabajo luego de la instalación de la nueva legislatura el próximo 1 de julio.

La constitución de un partido tampoco termina al completar las firmas. La ley obliga además a cumplir otras etapas como el cierre de libros, periodos de impugnación de la Fiscalía General Electoral, escogencia de delegados, realización del Congreso Constitutivo y presentación de documentación final.

Actualmente Panamá mantiene nueve partidos políticos legalmente constituidos y tres colectivos en formación: Partido Nacional Humanitario, Acción Ciudadana Independiente y Movimiento Radix.

El informe semanal revela que el Partido Nacional Humanitario cuenta con 2,384 inscritos; Acción Ciudadana Independiente, 2,894; y RADIX, 374 adherentes.

Con exactamente año y medio por delante antes de que cierre la puerta legal hacia 2029, el sistema político panameño entra en una etapa decisiva en la que los movimientos independientes deberán definir si continúan como figuras individuales o se adaptan a las nuevas reglas convirtiéndose en partidos políticos.