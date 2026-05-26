Gobierno activa plan por efectos de El Niño en el agro

El Gobierno puso en marcha una estrategia para enfrentar los posibles efectos del fenómeno de El Niño sobre la producción agropecuaria y el abastecimiento de alimentos en el país. El presidente de la República, José Raúl Mulino, junto al Consejo de Gabinete, aprobó la resolución que crea una comisión interinstitucional de alto nivel encargada de monitorear y coordinar las acciones frente a los riesgos asociados a la sequía y las altas temperaturas.

La nueva comisión estará integrada por el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio para Asuntos del Canal, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá.

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, explicó que el objetivo es tomar medidas preventivas para reducir el impacto del fenómeno climático, especialmente en las provincias donde el sector agropecuario ya comienza a resentir los efectos de la falta de lluvias.

“Vamos a tomar las medidas que sean necesarias para ayudar sobre todo al sector agropecuario”, indicó Linares durante una conferencia de prensa posterior al Consejo de Gabinete.

La preocupación principal se concentra en las zonas ganaderas de Azuero y otras regiones donde el aumento de las temperaturas y la escasez de agua amenazan la alimentación del ganado y la producción agrícola.

El ministro adelantó que el Gobierno iniciará trabajos de perforación de pozos para abastecer de agua a las fincas y pondrá en marcha maquinaria para construir y rehabilitar reservorios. Según explicó, los nuevos reservorios utilizarán membranas especiales para evitar que el agua se filtre en el suelo y garantizar mayor capacidad de almacenamiento durante la temporada seca.

Además, el Ejecutivo evalúa medidas para enfrentar el estrés calórico que afecta al ganado. Linares advirtió que las altas temperaturas pueden provocar enfermedades como la piroplasmosis y aumentar la mortalidad de animales.

“Estamos viendo las posibilidades de ayudar al sector bovino. El estrés calórico afecta mucho al ganado y eso puede causar la muerte del ganado”, señaló.

Entre las alternativas analizadas figura el suministro de alimento fibroso para reducir el impacto de la sequía sobre la actividad pecuaria y evitar mayores pérdidas entre los productores.

El tema alimentario también ocupó parte de la discusión gubernamental. El ministro confirmó que la cadena agroalimentaria aprobó la importación de 786 mil quintales de arroz, a los que se suman otros 216 mil quintales pendientes de ingreso bajo compromisos de la Organización Mundial del Comercio (OMC).