Gobierno activa plan por efectos de El Niño en el agro

Con estas compras, el Gobierno busca garantizar el abastecimiento nacional y evitar una posible escasez del principal alimento de la dieta panameña.'Actualmente tenemos inventario hasta el 24 de septiembre. Con las importaciones aprobadas tendríamos un poco más de un mes adicional', explicó Linares.Según cifras oficiales, en Panamá se consumen cerca de 788 mil quintales de arroz por mes. El Gobierno aseguró que mantendrá monitoreo permanente del inventario y autorizará nuevas importaciones si detecta riesgos de desabastecimiento.'La población puede estar tranquila porque no va a haber escasez de arroz', afirmó el ministro.La creación de la comisión ocurre en medio de advertencias internacionales sobre el impacto que podría tener El Niño en Centroamérica, especialmente en actividades agrícolas y disponibilidad de agua. En Panamá, productores agropecuarios mantienen preocupación por el efecto de la sequía sobre cultivos, pastizales y costos de producción.El Gobierno adelantó que la próxima semana se realizará la primera reunión formal de la comisión interinstitucional, donde se definirán nuevas medidas de contingencia y monitoreo para enfrentar el fenómeno climático.