La Ciudad de las Artes inaugura exposición gratuita de Mafalda en Panamá

La exposición ‘El Mundo Según Mafalda’ fue inaugurada este martes 26 de mayo en la Ciudad de las Artes, en una muestra internacional dedicada a la icónica obra del humorista argentino Quino. La exhibición estará abierta al público durante un mes con el respaldo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), las alcaldías de Panamá y San Miguelito, así como la Embajada de Argentina en Panamá.

El público podrá visitar la exposición de lunes a domingo, en horario de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

La inauguración contó con la participación de la ministra de Cultura, Maruja Herrera; la representante de CAF en Panamá, Lucía Meza; la embajadora de Argentina en Panamá, Sandra Pitta; la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández; y la curadora de la exposición, Sabina Villagra, además de niños del programa ‘Latidos del Barrio’ del Ministerio de Cultura.