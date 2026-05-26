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Vida y cultura

La Ciudad de las Artes inaugura exposición gratuita de Mafalda en Panamá

La inauguración se llevó a cabo este jueves 28 de mayo en la Ciudad de las Artes.
La inauguración se llevó a cabo este jueves 28 de mayo en la Ciudad de las Artes. Cedida
Por
José Vilar
  • 26/05/2026 18:14
La exposición internacional ‘El Mundo Según Mafalda’ fue inaugurada en la Ciudad de las Artes de Panamá con entrada gratuita durante un mes, ofreciendo un recorrido interactivo por la obra de Quino y su reflexión sobre temas sociales, políticos y culturales aún vigentes en América Latina

La exposición ‘El Mundo Según Mafalda’ fue inaugurada este martes 26 de mayo en la Ciudad de las Artes, en una muestra internacional dedicada a la icónica obra del humorista argentino Quino. La exhibición estará abierta al público durante un mes con el respaldo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), las alcaldías de Panamá y San Miguelito, así como la Embajada de Argentina en Panamá.

El público podrá visitar la exposición de lunes a domingo, en horario de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

La inauguración contó con la participación de la ministra de Cultura, Maruja Herrera; la representante de CAF en Panamá, Lucía Meza; la embajadora de Argentina en Panamá, Sandra Pitta; la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández; y la curadora de la exposición, Sabina Villagra, además de niños del programa ‘Latidos del Barrio’ del Ministerio de Cultura.

Mafalda fue un personaje creado por Quino en el año 1963.
Mafalda fue un personaje creado por Quino en el año 1963. Cedida

La muestra —ideada por el Museo Barrilete de Córdoba (Argentina)— ofrece un recorrido guiado que explora la obra de Quino y rescata el poder de la pregunta, la reflexión y el pensamiento crítico a través de las célebres viñetas de Mafalda.

Meza destacó que la cultura es una herramienta fundamental para fortalecer la convivencia, el pensamiento crítico y la construcción de ciudadanía, mientras que Herrera afirmó que Mafalda llega al país para recordar que “la cultura no solo entretiene, sino que también cuestiona, inspira y transforma”.

“El personaje de Quino ha sido un espejo de nuestras sociedades y una voz que invita a reflexionar sobre la justicia, la paz, la equidad y la responsabilidad ciudadana”, señaló la ministra, según un comunicado de prensa.

Mafalda fue creada por Quino en 1963 inicialmente como parte de una campaña publicitaria de electrodomésticos. Aunque el proyecto original fue rechazado, la historieta comenzó a ganar popularidad internacional gracias a su capacidad de abordar problemáticas sociales que continúan vigentes en la actualidad.

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