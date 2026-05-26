La Ciudad de las Artes inaugura exposición gratuita de Mafalda en Panamá

La exposición <b>‘El Mundo Según Mafalda’</b> fue inaugurada este martes 26 de mayo en la <b>Ciudad de las Artes</b>, en una muestra internacional dedicada a la icónica obra del humorista argentino <b>Quino</b>. La exhibición estará abierta al público durante un mes con el respaldo del <b>Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF)</b>, las alcaldías de Panamá y San Miguelito, así como la Embajada de Argentina en Panamá.El público podrá visitar la exposición de lunes a domingo, en horario de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.La inauguración contó con la participación de la ministra de Cultura, <b>Maruja Herrera</b>; la representante de CAF en Panamá, <b>Lucía Meza</b>; la embajadora de Argentina en Panamá, <b>Sandra Pitta</b>; la alcaldesa de San Miguelito, <b>Irma Hernández</b>; y la curadora de la exposición, <b>Sabina Villagra</b>, además de niños del programa <b>‘Latidos del Barrio’</b> del Ministerio de Cultura.