Piden a la Contraloría investigar presunto negociado millonario con certificados de operación

Una denuncia presentada ante la Contraloría General de la República pidió al contralor Anel Flores abrir una investigación por un supuesto negociado millonario relacionado con certificados de operación del transporte público en Panamá.

El documento, presentado de forma anónima, advierte sobre posibles indicios de lesión patrimonial por la supuesta comercialización privada de cupos que originalmente fueron otorgados por el Estado para la prestación de un servicio público.

La denuncia también solicita auditorías financieras y de trazabilidad sobre personas, sindicatos, prestatarias y sociedades vinculadas al sistema transportista, así como al secretario general de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Justo Castañeda.

Según el escrito, en provincias como Coclé existiría una presunta concentración de certificados de operación en estructuras presuntamente ligadas a dirigentes transportistas y organizaciones prestatarias, convirtiendo los cupos en un negocio altamente lucrativo dentro de un mercado paralelo de compra, venta y control de rutas.

La petición sostiene además que estas autorizaciones administrativas habrían terminado funcionando como activos privados, pese a que fueron concedidas por el Estado para operar un servicio público.

Entre las diligencias solicitadas a la Contraloría figuran revisiones de movimientos bancarios, evolución patrimonial y posibles vínculos societarios de personas y grupos señalados en la denuncia.

También se pide determinar si existieron conflictos de interés, enriquecimiento injustificado o uso de influencias dentro del sistema de concesiones del transporte selectivo y colectivo.

La acción presentada también menciona a Justo Castañeda, a quien se relaciona con estructuras del sector transporte mientras ocupa un alto cargo dentro de la entidad reguladora.

Esta petición de investigación reclama que las autoridades determinen si hubo omisiones de control o ventajas indebidas dentro del modelo de administración de los certificados de operación en Panamá.