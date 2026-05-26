Diputados presentan modificaciones al proyecto de sustancia económica

La Asamblea Nacional discute este martes en segundo debate el proyecto de ley 641, iniciativa que reforma el Código Fiscal para establecer requisitos de sustancia económica aplicables a las rentas pasivas de fuente extranjera obtenidas por grupos multinacionales constituidos o domiciliados en Panamá.<b>Al inicio de la sesión plenaria, diputados presentaron un paquete de modificaciones que redefine parte del alcance de la propuesta original</b>. Entre los cambios más relevantes figuran exclusiones para sectores regulados, nuevas condiciones de supervisión y una tarifa del 15% para las entidades que incumplan los requisitos establecidos en la norma.Una de las principales modificaciones incorpora excepciones para bancos, aseguradoras, reaseguradoras, entidades del mercado de valores y administradores de fondos de inversión supervisados en Panamá. <b>La propuesta establece que estas entidades quedarían excluidas de las normas de sustancia económica siempre que las rentas pasivas de fuente extranjera estén directamente vinculadas a sus actividades reguladas.</b>El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), junto con las autoridades supervisoras, mantendría facultades de verificación para comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la ley.