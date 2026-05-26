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Diputados presentan modificaciones al proyecto de sustancia económica

Diputados presentaron modificaciones al inicio del segundo debate del proyecto 641, que regula requisitos de sustancia económica para multinacionales con rentas pasivas extranjeras.
Diputados presentaron modificaciones al inicio del segundo debate del proyecto 641, que regula requisitos de sustancia económica para multinacionales con rentas pasivas extranjeras. Luis García | La Estrella de Panamá
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 26/05/2026 17:27
La Asamblea Nacional discute cambios al proyecto de sustancia económica, incluyendo exclusiones para banca, aseguradoras y sector marítimo

La Asamblea Nacional discute este martes en segundo debate el proyecto de ley 641, iniciativa que reforma el Código Fiscal para establecer requisitos de sustancia económica aplicables a las rentas pasivas de fuente extranjera obtenidas por grupos multinacionales constituidos o domiciliados en Panamá.

Al inicio de la sesión plenaria, diputados presentaron un paquete de modificaciones que redefine parte del alcance de la propuesta original. Entre los cambios más relevantes figuran exclusiones para sectores regulados, nuevas condiciones de supervisión y una tarifa del 15% para las entidades que incumplan los requisitos establecidos en la norma.

Una de las principales modificaciones incorpora excepciones para bancos, aseguradoras, reaseguradoras, entidades del mercado de valores y administradores de fondos de inversión supervisados en Panamá. La propuesta establece que estas entidades quedarían excluidas de las normas de sustancia económica siempre que las rentas pasivas de fuente extranjera estén directamente vinculadas a sus actividades reguladas.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), junto con las autoridades supervisoras, mantendría facultades de verificación para comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la ley.

La Asamblea Nacional discute cambios al proyecto de sustancia económica, incluyendo exclusiones para banca, aseguradoras y sector marítimo.
La Asamblea Nacional discute cambios al proyecto de sustancia económica, incluyendo exclusiones para banca, aseguradoras y sector marítimo. Luis García | La Estrella de Panamá

Las modificaciones también introducen disposiciones especiales para la industria marítima. El nuevo texto reconoce que las actividades de explotación comercial de naves y buques inscritos en Panamá constituyen operaciones móviles que generan ingresos principalmente fuera del territorio nacional. En consecuencia, armadores, operadores y administradores de naves podrían acreditar sustancia económica mediante su inscripción y supervisión ante la Autoridad Marítima de Panamá.

Otro de los cambios presentados al inicio del segundo debate redefine las obligaciones de reporte para las multinacionales. El proyecto obligaría a las entidades a declarar anualmente las rentas pasivas extranjeras y demostrar que cuentan con personal, instalaciones y dirección efectiva en Panamá.

No obstante, las propuestas flexibilizan algunos requisitos para sociedades holding y empresas dedicadas exclusivamente a mantener participaciones o bienes muebles, las cuales quedarían exceptuadas de ciertas exigencias relacionadas con gastos operativos y toma de decisiones estratégicas en el país.

El paquete de modificaciones también regula la tercerización de actividades vinculadas a la generación de rentas pasivas extranjeras. El texto permitiría subcontratar servicios siempre que las operaciones se desarrollen dentro de Panamá y los proveedores mantengan personal e infraestructura adecuados.

Además, las modificaciones establecen una tarifa única y definitiva del 15% sobre la renta neta gravable para las denominadas “entidades no calificadas”, categoría en la que entrarían empresas que incumplan requisitos de sustancia económica o suministren información falsa o incompleta.

El proyecto de ley 641 forma parte de las reformas impulsadas por Panamá para fortalecer los mecanismos de transparencia fiscal y responder a estándares internacionales sobre actividad económica real y supervisión tributaria. La discusión en segundo debate continúa en el pleno de la Asamblea Nacional.

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