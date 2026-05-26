Palma + Taller TO ganan el concurso internacional para la nueva sede del MAC Panamá

El Museo de Arte Contemporáneo (MAC Panamá) anunció este martes 26 de mayo la propuesta ganadora del Concurso Internacional para el diseño de su nueva sede. El proyecto seleccionado fue desarrollado conjuntamente por los estudios de arquitectura mexicanos Palma + Taller TO.

El jurado del concurso internacional de arquitectura destacó la capacidad de la propuesta ganadora para integrar arquitectura, espacio público y experiencia cultural, así como su relación con el entorno urbano y su visión del museo como una infraestructura cultural abierta y accesible.

“La nueva sede del Museo de Arte Contemporáneo - MAC Panamá se presenta como una infraestructura cultural viva y abierta a la ciudad. Pensada desde la identidad, el clima y el paisaje panameño, el proyecto propone una arquitectura contemporánea, democrática y sostenible, concebida desde la colaboración para imaginar formas de encuentro, cultura y vida urbana”, señaló el jurado, de acuerdo con un comunicado de prensa.

El jurado también valoró positivamente el mensaje de colaboración interdisciplinaria detrás de la propuesta, al considerar que la arquitectura contemporánea se construye desde el trabajo colectivo, el intercambio de conocimientos y el reconocimiento de equipos diversos.

Las propuestas fueron evaluadas bajo un sistema de revisión comparativa basado en criterios previamente establecidos en las bases del concurso, anunciado en enero.