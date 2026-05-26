Universidad de Panamá abre carrera para pilotos comerciales

La Universidad de Panamá (UP) inició el primer cuatrimestre de la nueva Licenciatura en Ciencias Aeronáuticas, un programa académico dirigido exclusivamente a pilotos con licencia comercial y que busca ampliar la formación profesional del sector aeronáutico panameño.

La primera generación arrancó con 40 estudiantes, entre ellos cuatro mujeres, quienes comenzaron clases en la Facultad de Ingeniería del campus Harmodio Arias Madrid.

La carrera surge de una alianza entre la UP y la Unión Panameña de Aviadores Comerciales (UNPAC), luego de que ambas entidades identificaran la falta de programas universitarios especializados para pilotos en Panamá.

El decano de la Facultad de Ingeniería, Elías López, explicó que la iniciativa busca complementar la formación técnica de los aviadores con competencias académicas vinculadas a administración, regulación y gestión aeronáutica.

“Va a permitir gerenciar, administrar, es decir, convertirlo en un profesional integral en el tema de la aviación”, afirmó López.

La licenciatura solo admite pilotos con licencia comercial. La universidad reconocerá parte de su formación previa mediante equivalencias académicas y posteriormente deberán completar cursos universitarios y un trabajo de graduación.

Según las autoridades universitarias, el programa incluye asignaturas como Derecho Aeronáutico Internacional, Meteorología, Psicología Aeronáutica, Matemáticas y cursos de comunicación en español e inglés. Más adelante incorporará materias de logística, seguridad aérea y operaciones aeroportuarias.

La secretaria general de UNPAC, Ilma Velásquez, sostuvo que el crecimiento de la aviación regional exige profesionales con preparación universitaria más amplia.

“Ese crecimiento necesita capital humano preparado, líderes responsables y profesionales comprometidos con hacer las cosas bien”, señaló Velásquez.

La dirigente también indicó que el gremio trabaja en una futura maestría en aviación para pilotos que ya poseen licenciaturas en otras áreas.

El programa académico se presenta en medio del crecimiento del sector logístico y aeroportuario del país, donde la demanda de personal especializado aumentó en los últimos años debido a la expansión de operaciones aéreas regionales y comerciales.

Las autoridades sostienen que Panamá sería el primer país de América Latina en ofrecer una licenciatura especializada para pilotos comerciales dentro de una universidad pública.

No obstante, la carrera mantiene restricciones de ingreso, ya que estudiantes recién graduados de secundaria no pueden aplicar directamente al programa sino que debe contar con la licencia comercial que otorgan los institutos de aviación autorizados.