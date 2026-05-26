Gobierno cerrará el Banco Hipotecario Nacional en 2027

El Banco Hipotecario Nacional (BHN) tiene los días contados. El titular del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento territorial (Miviot), Jaime Jované, confirmó que el gobierno panameño trazó la ruta para el cierre progresivo de la institución, fijando como fecha límite para su liquidación total el mes de diciembre de 2027.

La desaparición de la entidad financiera, encargada históricamente de otorgar créditos habitacionales de interés social a familias de bajos ingresos, se ejecuta en cumplimiento de la Resolución de Gabinete No. 57 del 26 de julio de 2025. Esta norma dispuso una serie de medidas administrativas y fiscales para el ajuste del Presupuesto General del Estado, lo que convirtió al banco en una de las principales bajas de la contención del gasto público.

Este martes 26 de mayo, Jované en conferencia de prensa tras el Consejo de Gabinete, informó que fue autorizado a presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley 1-26, “Que ordena el cierre total de las operaciones del Banco Hipotecario Nacional (BHN)”.

Las funciones del BHN serán traspasadas al Miviot y la Caja de Ahorros, este último se encargará del manejo de la cartera de los productos hipotecarios y financieros del BHN, garantizando la continuidad de atención de usuarios transferidos.

El proyecto también propone un Régimen de Colaboración Público-Privada Habitacional, con la creación de la Dirección del Fondo de Vivienda Social, adscrita al Miviot, y coordinada a través del ministro. La nueva dirección se encargará del desarrollo de proyectos de interés social en los cuales las entidades privadas tengan participación.

De acuerdo con las declaraciones del titular del Miviot, el proceso actual responde a un mandato legal de disolución institucional