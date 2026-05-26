Cine Universitario presenta ciclo gratuito con películas sobre Kafka y Orwell

El Cine Universitario del Grupo Experimental de Cine Universitario de la Universidad de Panamá (GECU-UP) lanzó esta semana su cartelera dentro del ciclo ‘Lo Mejor del Cine Internacional’, con las películas que exhibirá hasta este viernes 29 de mayo. La entrada es libre.

La primera película de la programación es la cinta biográfica checa ‘Franz’, de la directora Agnieszka Holland. Este drama constituye una evocación de la vida del escritor checo Franz Kafka, desde sus orígenes hasta su muerte, así como del valor y la trascendencia de su obra artística.

La cinta —que se proyectará en las tandas de 3:00 pm y 6:30 pm— se sitúa entre la Praga de finales del siglo XIX y la Viena posterior a la Primera Guerra Mundial, y explora la historia de Kafka, sus obsesiones, miedos y visiones, además de la huella que dejó en el mundo a través de su literatura. La película fue seleccionada por la Academia de Cine Sueca para representar al país en los Premios Óscar; sin embargo, no logró obtener una nominación.

Del cine checo se pasa al japonés con el filme ‘Salida 8’, del director Genki Kawamura. La cinta dramática sigue la historia de un hombre que viaja en metro hacia su trabajo y recibe una llamada de su exnovia, quien le informa que está embarazada. Cuando intenta ir a verla, descubre que está atrapado en la estación de metro.

La trama está inspirada en el videojuego ‘Exit 8’, que plantea un juego mental para el protagonista, quien deberá encontrar la manera de escapar de la octava salida que eligió para desalojar la zona. Las reglas son simples: no debe dejar pasar ninguna anomalía en el camino; de lo contrario, regresará al punto de partida. El desenlace podrá verse en las tandas de 3:00 pm, 5:00 pm y 7:00 pm.

Estados Unidos sirve como escenario para la película ‘Blue Moon’, del director Richard Linklater, protagonizada por Ethan Hawke y Margaret Qualley.

La comedia dramática presenta a Hawke interpretando a Lorenz Hart, el letrista de la canción ‘Blue Moon’, quien se enamora de una joven actriz en la etapa final de su vida. En la nonagésima octava edición de los Premios Óscar, Hawke obtuvo el galardón a Mejor Actor, mientras que Robert Kaplow ganó el premio a Mejor Guion Original. La película podrá verse en las tandas de 3:00 pm, 5:00 pm y 7:00 pm.

Por otro lado, el drama ‘La Ciudad Amurallada de Kowloon: El Asedio’, del director hongkonés Chaen Soi, narra la historia de un joven que ingresa a la ciudad de Kowloon y descubre el orden en medio del caos durante las batallas para proteger esa urbe. El guion está basado en una novela del escritor Yu Yi. La película se exhibirá en las tandas de 3:00 pm y 6:30 pm.

Finalmente, la cartelera incluye la película estadounidense ‘Orwell: 2+2=5’, del director Raoul Peck. El documental aborda la vida, obra e influencia duradera del escritor británico George Orwell, autor de clásicos como ‘1984’ y ‘Granja Animal’. A través de estas novelas, Orwell anticipó formas de totalitarismo que, según el documental, siguen presentes en la actualidad. Las funciones serán a las 3:00 pm, 5:00 pm y 7:00 pm.