Alberto Quintero: ‘Tenía mi Biblia, pidiéndole a Dios por esta oportunidad’

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya arrancó para Panamá. Tras conocer la lista de los 26 convocados para la cita mundialista, el equipo se entrenó por segunda vez en la semana y la primera a la vista de los diferentes medios de comunicación.

El entrenamiento, que se llevó a cabo en el Centro de Alto Rendimiento de Juan Díaz, contó con la mayoría de los jugadores. Estuvieron ausentes Aníbal Godoy, Luis Mejía, Jiovany Ramos, Jorge Gutiérrez, Kadir Barria y Adalberto Carrasquilla quienes se incorporarán más adelante.

Previo al entrenamiento, Alberto Quintero habló para los medios y resaltó la oportunidad que tiene para debutar en una Copa del Mundo, esto luego de que se perdiera la edición de Rusia 2018 por lesión.

También dio un mensaje directo sobre la Liga Panameña de Fútbol (LPF) en la que señaló que se le debe dar más importancia, ya que hay varios jugadores que pueden dejar el nombre de Panamá en alto en el extranjero.

Hay que recordar que tanto Quintero como Eric Davis, ambos del Plaza Amador, están convocados al Mundial. Mientras que Iván Anderson, del Universitario, es uno de los invitados.

Incertidumbre sobre su convocatoria

“Yo no sabía nada. Mi nombre fue uno de los últimos. Tenía mi Biblia, pidiéndole a Dios por esa oportunidad y al final el tiempo de Dios es perfecto”.

Siempre positivo ante el llamado

“Nunca dudé para esta oportunidad. Siempre he trabajado con mucho sacrificio, he estado dos años jugando al máximo nivel, llegando a finales, transmitiéndole a los más chicos ese deseo de estar en el equipo, llegar temprano... Hay mucha competencia, pero tampoco se puede menospreciar nuestra liga. Todos competíamos por un cupo en los 26 y muchos estarás contentos, otros no.

Segundo llamado a un Mundial

“La noticia es distinta, ahora puede que tenga la oportunidad de jugar el Mundial. Esta vez me toca con roles distintos, capaz en Rusia no era el líder que puedo hacer ahora en el equipo. Habían capitanes que nos enseñaron el camino y les agradezco a ellos por eso”.

Kadir Barría como invitado

“Kadir es un jugador joven que tiene futuro, espero que esto lo motive a dar lo mejor y es un chico que será importante en los siguientes años para la selección”.

Nivel de exigencia en un Mundial

“Nosotros nos visualizamos entrenando bien para llegar con las mejores condiciones. Tenemos un grupo bien trabajado, los 26 que hemos sido elegido creo que han estado bien con sus clubes. Hay que ir partido a partido y estamos preparándonos bien para competir contra el que nos toque”.

Experiencia para el grupo

“Se habla mucho de mi edad cuando en dos años y medio he demostrado que ganas de seguir y poniéndole las cosas difíciles a los más jóvenes. El profe tendrá una labor difícil, vengo a competir y no ponérsela fácil a los más jóvenes. Por algo el profe me tiene entre los 26, creo que me lo gané a pulso y humildad”.