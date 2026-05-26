Mundial 2026: Thomas Christiansen deja fuera a Kadir Barría y Adalberto Carrasquilla estará en la cita mundialista

La espera terminó. Thomas Christiansen confirmó la lista de los 26 confirmados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en las que se destacan las presencias de Adalberto Carrasquilla y Aníbal Godoy, pese a estar entre algodones.

En un ambiente de fiesta y holgorio, el evento se llevó a cabo en el Edificio de la Administración del Canal de Panamá. Diferentes autoridades estuvieron presente en la debelación de la lista final.

Lo más sorpresivo llegó al momento de la presentación del video oficial donde se rebelaron uno a uno los nombres de los 26 convocados.

Al final Christiansen decidió dejar afuera a Kadir Barría del Botafogo y lo incluyó en la lista de reserva, junto a José Murillo del Plaza Amado, Iván Anderson del Universitario y Víctor Griffith de Emelec.

Las redes sociales se inundaron de críticas ante la ausencia del jugador de apenas 18 años.

Christiansen reveló durante la conferencia de prensa que al final a cabo que solo podía llevar 26 jugadores y confía en los jugadoras que seleccionó.

Por otra parte, también se destaca la presencia de Adalberto Carrasquilla, quien está lesionado y ante la incógnita del alcance real de su lesión, decidió llamarlo. “No puedo correrme el chance de dejar afuera a Carrasquilla”, afirmó de esta manera el entrenador .

Esto representa la confianza que tiene Christiansen en el jugador del Pumas, quien seguramente no estará disponible en los duelos amistosos del equipo panameño.

En esa misma línea, confirmó que Godoy, también con molestias físicas, se incorporará al equipo cuando arribe a Estados Unidos para el duelo ante Bosnia y Herzegovina.

Además de estos jugadores, también hay que destacar el llamado de Alberto Quintero. El jugador del Plaza Amador tendrá su revancha luego de perderse la cita de Rusia 2018 por lesión. Además de Quintero, también estará Eric Davis como los representantes de la LPF.

Entre los otros nombres que también se destacan en la lista son Carlos Harvey, Azarias Londoño, Fidel Escobar, Jorge Gutiérrez y Tomás Rodríguez, quienes llegaron a estar en duda por problemas físicos o rendimiento.

El equipo empezó concentración el pasado lunes 25 de mayo y partirán hacia Brasil este jueves 28 de mayo para ultimar la preparación para el duelo amistoso contra la pentacampeona del mundo este domingo 31 de mayo.