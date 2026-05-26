Lágrimas, abrazos y orgullo: así vivieron las familias la convocatoria al Mundial 2026

Los futbolistas panameños, al igual que sus familiares, vivieron con expectativa la revelación de los 26 convocados que representarán a Panamá en la Copa Mundial de Fútbol 2026.

En medio de la emoción, la esposa de Tomás Rodríguez expresó su orgullo y agradecimiento tras conocerse la inclusión del jugador en la lista definitiva.

“Siempre hablaba de eso. Me siento bien orgullosa de él por esa parte”, manifestó.