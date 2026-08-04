Thatiana Pretelt: ‘Quiero que los panameños se enamoren de su historia’

La historia de Panamá encontró una nueva forma de llegar a miles de personas gracias a Thatiana Pretelt. Escritora, mercadóloga y divulgadora histórica, ha convertido la memoria nacional en relatos cercanos y dinámicos a través de novelas, documentales, podcast y el proyecto multiplataforma La Espía de Historias, un personaje que viaja en el tiempo para descubrir los episodios, curiosidades y personajes que marcaron el país. Autora de las novelas históricas ‘La piedra de la Isla (partes I y II)’ y ‘Las mujeres que bordaron su libertad’, publicada por Penguin Random House, Pretelt ha llevado la historia panameña a escenarios internacionales como la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU) de México. Su obra sobre Damiana Pérez, una mujer afrodescendiente del siglo XVIII que luchó por comprar su libertad, fue avalada por el Ministerio de Educación (Meduca) como lectura recomendada para estudiantes de educación media. Reconocida con el premio Panameña de Oro 2021 por su aporte a la literatura y la preservación de la memoria histórica, continúa desarrollando nuevos proyectos editoriales y audiovisuales desde La Espía de Historias S.A., un estudio dedicado a producir documentales históricos y culturales. En esta edición de ‘MÍA: Voces Activas’, de La Estrella de Panamá, conversa sobre su trayectoria, la importancia de conocer el pasado y los sueños que aún quiere escribir.

¿Quién es Thatiana Pretelt, más allá de los libros y de La Espía de Historias?

Soy una apasionada de la historia de mi país y del mundo. Soy mercadóloga de carrera y escritora desde hace varios años. Actualmente escribo para Penguin Random House, el grupo editorial más grande del mundo, y también para El Hombre de la Mancha.

Muchas personas consideran que la historia o la literatura pueden ser aburridas. ¿Por qué crees que sucede y cómo has logrado despertar el interés por la historia de Panamá?

Creo que hay una manera diferente de enseñar la historia, una manera activa, y eso es lo que ha hecho La Espía de Historias. No solo nos basamos en el hecho histórico, sino también en las curiosidades. Muchas veces conocemos la historia de manera muy general, pero detrás de cada acontecimiento hay detalles fascinantes: cómo vestían las personas, qué comían, dónde vivían. Eso es lo que buscamos y contamos al público.

La Espía de Historias se ha convertido en uno de tus proyectos más conocidos. ¿Cómo nació?

Es mi alter ego. Todo comenzó mientras escribía mi primera novela, La piedra de la Isla, publicada en 2016. Durante la investigación encontré muchísimas historias interesantes y decidí crear un personaje: una mujer panameña de finales del siglo XIX que viaja al pasado y también al futuro para investigar la historia. Ese personaje fue creciendo hasta convertirse en una miniserie de televisión para Medcom. Después llegaron historias sobre empresas, el Canal de Panamá y muchos otros proyectos. La narrativa ha conectado con la gente porque es educativa tanto para adultos como para niños.

Tu más reciente novela, Las mujeres que bordaron su libertad, rescata una historia poco conocida. ¿Qué encontrarán los lectores?

Las mujeres que bordaron su libertad es la historia de Damiana Pérez, considerada la primera mujer que luchó por comprar su libertad en las calles de lo que hoy conocemos como San Felipe. La novela de ficción histórica, publicada por Penguin Random House en 2024, está ambientada en la Nueva Panamá de 1745 y es el resultado de un riguroso trabajo de investigación. Cerca del 95% de los personajes existieron en la vida real, lo que permite rescatar un episodio poco conocido de la resistencia afrodescendiente durante el Panamá colonial. Junto a Damiana aparecen otras mujeres esclavizadas, como Manuela y María Yoruba, quienes heredaron el arte de bordar polleras criollas, un oficio transmitido desde la época de Panamá la Vieja. “Ella era una bordadora de polleras criollas, una mujer afrodescendiente esclavizada que utilizó su oficio para reunir el dinero necesario para liberarse. Es una historia de resiliencia, de fuerza y de mujeres extraordinarias que merecen ser recordadas”, explicó Pretelt.

Hoy eres una escritora publicada por Penguin Random House y tus libros han cruzado fronteras. Cuando miras hacia atrás, ¿qué le dirías a esa Thatiana que comenzaba a escribir?

Esa pregunta siempre me conmueve. Nunca pensé que todo lo que estaba haciendo iba a llegar tan lejos. Y siento que todavía falta mucho por recorrer. Me siento orgullosa de mí y muy feliz de que la historia de Panamá, escrita bajo mi pluma, esté llegando a otros países. Es algo que agradezco profundamente.

¿Qué sigue ahora para Thatiana Pretelt?

La Espía de Historias S.A. ya es una empresa porque llegó un momento en que no dábamos abasto con los proyectos. Hoy producimos documentales históricos y culturales; no siempre tiene que aparecer La Espía de Historias, pero sí llevamos ese sello narrativo. Además, estoy escribiendo una nueva novela para Penguin Random House. Espero que el próximo año ya pueda presentarla.

Como mujer escritora, ¿qué mensaje les darías a quienes sueñan con publicar un libro?

Que sí se puede. Es un sueño grande, pero no imposible. Todo comienza sentándose frente a una computadora y escribiendo. Mi consejo siempre será el mismo: para ser escritor hay que escribir todos los días.

Se acerca la Feria Internacional del Libro de Panamá. ¿Dónde podrán encontrarte los lectores?

Voy a estar presente en varias actividades. En mis redes sociales, especialmente en Instagram (@tpretelt), compartiré todo mi itinerario. Estaré en El Hombre de la Mancha presentando una nueva edición de La piedra de la Isla, participando en conversatorios —entre ellos uno sobre la memoria histórica del Canal de Panamá— junto a historiadores y otros autores, además de realizar firmas de libros. “Los espero a todos”, concluye la escritora, convencida de que conocer el pasado sigue siendo la mejor manera de comprender quiénes somos como país.