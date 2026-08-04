Apede propone fortalecer al interior como plataforma logística y agroexportadora

El nuevo presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Alberto López Tom, anunció que una de las principales prioridades de su gestión será promover el desarrollo económico de las regiones del interior del país, convencido de que Panamá aún desaprovecha importantes oportunidades para fortalecer su competitividad más allá de la capital.

En declaraciones a los medios, en el marco de la conferencia del Foro de Deporte 2026, López explicó que el gremio buscará contribuir activamente a una agenda nacional que impulse a las provincias como motores del crecimiento económico. “Nos comprometimos a coadyuvar con el desarrollo de las regiones del interior del país. Nosotros pensamos que estamos dejando a un lado oportunidades valiosas al no trabajar activamente en el desarrollo de Panamá, el país entero, como una plataforma logística, de servicios y de agroexportación. Sobre esa base vamos a enfocarnos en potenciar las regiones del interior”, afirmó.

El dirigente empresarial considera que el desarrollo territorial debe aprovechar las ventajas competitivas de cada región y fortalecer sectores con alto potencial exportador, especialmente aquellos vinculados a la producción agropecuaria.

Como parte de esa visión, López destacó su reciente participación en The Best of Panama, celebrado en Chiriquí, evento que calificó como un referente internacional para el país. “Es un evento que me dejó sumamente impresionado. Tiene 30 años y es un evento de clase mundial”, señaló.

Agregó que el modelo desarrollado por la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP) puede servir de referencia para impulsar otros rubros nacionales. “La Asociación de Café de Especialidad ha llevado este evento a niveles de clase mundial y tenemos que ver cómo podemos replicar algunos elementos de ese trabajo para otros rubros de agroexportación del país, como por ejemplo el cacao”, sostuvo López.

El presidente de Apede destacó además el impacto económico que genera esta vitrina internacional para las provincias. “Los hoteles estaban llenos, Boquete estaba lleno. Vi no solo asistentes, sino compradores de café provenientes de Asia, Oriente Medio y Europa. Esto es un evento que de verdad está a otro nivel”, expresó López, resaltando su interés de fortalecer la colaboración entre organizaciones empresariales para el desarrollo del país.