Familia de Marie Claire revela querella presentada antes de su muerte

La familia de la comunicadora y conferencista panameña Marie Claire González Atencio reveló ayer que, ocho días antes de su fallecimiento, la empresaria presentó una querella penal por presunta violencia psicológica contra su empleador, Ilan Shatz, y pidió al Ministerio Público profundizar las investigaciones relacionadas con su muerte y con las denuncias que dejó planteadas antes de fallecer. Durante la conferencia de prensa, Omar Chen, cónyuge de González, confirmó que el 3 de julio de 2026 la comunicadora interpuso una querella por el presunto delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de violencia psicológica. Según explicó, esa acción legal formaba parte de una serie de procesos que Marie Claire mantenía en defensa de sus derechos laborales y personales. “Exigimos justicia para Marie Claire. Como familia consideramos un deber moral defender su legado, honrar la verdad, proteger su reputación y preservar la dignidad de quien ya no puede hacerlo por sí misma”, expresó Chen. El esposo de la comunicadora también compartió un mensaje personal sobre los últimos años de convivencia con González. Explicó que, aunque ambos mantenían una separación desde hace más de un año, continuaron siendo una familia hasta el final. Recordó a Marie Claire como una mujer cuya principal herencia trasciende sus logros profesionales y los reconocimientos obtenidos dentro y fuera del país. “Será recordada por su extraordinaria calidad humana”, señaló, al destacar que su mayor acto de valentía fue hablar públicamente sobre salud mental con una transparencia poco habitual en una sociedad donde muchas personas aún sienten temor o vergüenza de expresar el sufrimiento emocional que atraviesan. A juicio de Chen, ese legado debe servir para seguir impulsando una conversación abierta sobre la importancia de normalizar el cuidado de la salud mental, promover la empatía y entender que pedir ayuda representa un acto de fortaleza y no de debilidad.

Dos investigaciones abiertas

El equipo legal confirmó que actualmente existen dos investigaciones radicadas en el Ministerio Público relacionadas con el caso. La primera corresponde a la querella presentada personalmente por Marie Claire González el pasado 3 de julio por presunta violencia psicológica. La segunda busca esclarecer las circunstancias que rodearon su fallecimiento, ocurrido el 11 de julio. De acuerdo con los abogados, cuando la comunicadora murió, la primera investigación apenas se encontraba en una etapa inicial. Sin embargo, sostuvieron que posteriormente se han incorporado nuevos elementos e indicios que fortalecen el expediente, aunque declinaron ofrecer mayores detalles para no afectar las diligencias que adelanta el Ministerio Público. La abogada María Isabel explicó que, además de la querella presentada por la propia González, toda muerte por suicidio genera una investigación penal para determinar si existieron responsabilidades de terceros, razón por la cual solicitaron que las pesquisas se desarrollen con la mayor diligencia posible. “Lo que consideramos es que las investigaciones por suicidio deben llegar hasta las últimas consecuencias, especialmente cuando existen denuncias previas y señalamientos públicos realizados por la propia víctima”, sostuvo. Los representantes legales también expresaron preocupación porque, a casi un mes del fallecimiento de la comunicadora, consideran que aún existen diligencias investigativas que no se han practicado.

Los mensajes publicados antes de su muerte

Durante la conferencia, la familia recordó que antes de fallecer Marie Claire publicó varios mensajes en redes sociales en los que señalaba directamente a Ilan Shatz e Ismael Borja como personas que, según manifestó, influyeron profundamente en el sufrimiento que atravesaba. Por ello, solicitaron que esas publicaciones sean tomadas en cuenta dentro de las investigaciones. “Consideramos que esa línea de investigación debe ser examinada con la debida diligencia”, manifestó Chen. El equipo jurídico señaló además que el artículo 135 del Código Penal contempla figuras relacionadas con la inducción al suicidio, la ayuda al suicidio y circunstancias agravantes vinculadas con la violencia contra la mujer, por lo que insistieron en que corresponderá al Ministerio Público determinar, con base en las pruebas recabadas y conforme a la ley, si existen responsabilidades penales. Asimismo, adelantaron que en los próximos días presentarán nuevas querellas penales contra Ismael Borja, quien era la actual pareja de Marie Claire, aunque evitaron ofrecer detalles adicionales debido a la reserva del proceso.

Debate sobre salud mental y violencia psicológica

Además de solicitar justicia, la familia anunció que trabaja en la creación de una fundación que llevará adelante iniciativas de apoyo para mujeres que enfrenten situaciones similares a las vividas por Marie Claire. El proyecto contará con el respaldo de voluntarias y profesionales de distintas disciplinas, con el propósito de brindar orientación y acompañamiento a mujeres cuyos derechos hayan sido vulnerados o que enfrenten situaciones de violencia psicológica y no encuentren mecanismos oportunos para recibir ayuda. Los abogados también plantearon la necesidad de impulsar cambios en las políticas públicas relacionadas con la salud mental y revisar la legislación vigente sobre los delitos vinculados a la inducción al suicidio y la violencia psicológica. Entre las propuestas mencionaron fortalecer las investigaciones de este tipo de casos mediante herramientas como la autopsia psicológica y el perfil criminal, además de actualizar el marco legal para responder a nuevas formas de violencia que, a su juicio, no están plenamente contempladas en la normativa actual.

Un caso que abrió el debate nacional