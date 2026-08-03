Nuevo presidente de APEDE priorizará el desarrollo económico del interior del país

El nuevo presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Alberto Loreto, anunció que una de las principales prioridades de su gestión será promover el desarrollo económico de las regiones del interior del país, convencido de que Panamá aún desaprovecha importantes oportunidades para fortalecer su competitividad más allá de la capital.

En declaraciones a los medios, en el marco de la conferencia del Foro de Deporte 2026, Loreto explicó que el gremio buscará contribuir activamente a una agenda nacional que impulse a las provincias como motores del crecimiento económico.

”Nos comprometimos a coadyuvar con el desarrollo de las regiones del interior del país. Nosotros pensamos que estamos dejando a un lado oportunidades valiosas al no trabajar activamente en el desarrollo de Panamá, el país entero, como una plataforma logística, de servicios y de agroexportación. Sobre esa base vamos a enfocarnos en potenciar las regiones del interior”, afirmó.

El dirigente empresarial considera que el desarrollo territorial debe aprovechar las ventajas competitivas de cada región y fortalecer sectores con alto potencial exportador, especialmente aquellos vinculados a la producción agropecuaria.

Best of Panama, un modelo para replicar

Como parte de esa visión, Loreto destacó su reciente participación en The Best of Panama, celebrado en Chiriquí, evento que calificó como un referente internacional para el país. ”Es un evento que me dejó sumamente impresionado. Tiene 30 años y es un evento de clase mundial”, señaló.

Agregó que el modelo desarrollado por la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP) puede servir de referencia para impulsar otros rubros nacionales.

”La Asociación de Café de Especialidad ha llevado este evento a niveles de clase mundial y tenemos que ver cómo podemos replicar algunos elementos de ese trabajo para otros rubros de agroexportación del país, como por ejemplo el cacao”, sostuvo.

El presidente de Apede destacó además el impacto económico que genera esta vitrina internacional para las provincias.

”Los hoteles estaban llenos, Boquete estaba lleno. Vi no solo asistentes, sino compradores de café provenientes de Asia, Oriente Medio y Europa. Esto es un evento que de verdad está a otro nivel”, expresó.

APEDE apuesta por la articulación del sector privado

Con respecto a cómo se integrará Apede al World of Coffee 2026 que llevará a cabo en Panamá del 22 al 25 de octubre próximo, Loreto dijo que no son parte, que la participación del gremio en The Best of Panama respondió a su interés de fortalecer la colaboración entre organizaciones empresariales.

”Fuimos invitados justamente como sector privado por esa asociatividad que nosotros siempre promovemos, de coadyuvar y apoyar lo que están haciendo otros actores del sector privado para el desarrollo del país”, indicó.

El deporte también será parte de la agenda empresarial

Además del desarrollo económico regional, el presidente de Apede defendió la importancia de impulsar políticas públicas que fortalezcan el deporte como herramienta de transformación social.

”Más allá de una perspectiva netamente empresarial, también tenemos que tener incidencia social. El deporte tiene esa incidencia directa en nuestra sociedad: da oportunidades a los jóvenes, ayuda en políticas de prevención de drogas y de vicios, es un elemento de cohesión social y también genera oportunidades de empleo”, manifestó.

Por su parte, Pedro Boyd García de Paredes, presidente de la Comisión de Asuntos Deportivos de Apede, reforzó que el deporte tiene el poder de cambiar el rumbo de una persona, de una comunidad e incluso de un país.

“Queremos demostrar, con experiencias y evidencia, que invertir en deporte es invertir en salud, educación, seguridad, inclusión y desarrollo. Nuestro objetivo es impulsar una conversación que inspire acciones concretas para aprovechar todo su potencial”, dijo Boyd García de Paredes.

En ese sentido, Loreto insistió en que el deporte debe convertirse en una política de Estado. “No podemos aspirar a tener deportistas profesionales si no les damos el apoyo desde las etapas iniciales. Esto tiene que ser una política integral del Estado”, subrayó.

Asimismo, destacó que el Foro de Deporte 2026 - que se realizará del 5 al 8 de agosto en el Salón de la Fama y Museo del Deporte, en la Calzada de Amador- abordará el vínculo entre la actividad física y la salud.

”El deporte usualmente tendemos a concebirlo como un tema aislado, pero va mano a mano con la salud. En realidad es un foro de deporte y salud”, afirmó Loreto.

El empresario recalcó que en Apede entienden que el deporte no solo forma atletas; forma ciudadanos, promueve valores, fortalece la salud, dinamiza la economía y genera oportunidades para miles de jóvenes.

“Este foro busca colocar el deporte en la agenda nacional como un motor de desarrollo social y económico”, puntualizó el nuevo presidente de la Apede.

El foro contará con la conferencia magistral del ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, quien abordará el deporte como herramienta de prevención de enfermedades, además de paneles con representantes de Pandeportes, Ministerio de Educación, el Comité Olímpico de Panamá, Fepafut, la Liga Panameña de Fútbol, el sector empresarial y especialistas nacionales e internacionales.

También participará la embajadora de Panamá ante la OEA, Ana Irene Delgado, con una conferencia sobre deporte y diplomacia, y se presentará el caso de éxito de la Nike Eco League como ejemplo del deporte como instrumento de desarrollo.

Con este foro, Apede reafirma su liderazgo como el único gremio empresarial del país con una Comisión de Asuntos Deportivos, promoviendo el deporte como un motor de transformación social, desarrollo económico y bienestar para Panamá.