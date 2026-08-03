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Fútbol

Gales, primera federación en retirar su apoyo a Infantino

El presidente de la FIFA Gianni Infantino.
El presidente de la FIFA Gianni Infantino. Omar Alonso / EFE
Por
Agencia EFE
  • 03/08/2026 15:54
La federación de Gales ha confirmado que retira su apoyo al actual presidente de la FIFA de cara a la reelección para el ciclo 2027-2031

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La federación galesa se ha convertido en la primera en retirar de forma pública su apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, después de que este presentase un proyecto para vender participaciones de la Copa del Mundo a entes privados.

En un comunicado, la federación de Gales ha confirmado que retira su apoyo al actual presidente de la FIFA de cara a la reelección para el ciclo 2027-2031.

“Los recientes fallos en la gobernancia, liderazgo, valores, gestión de equipos y comunicación nos ha llevado a una posición en la que el señor Infantino ha perdido la confianza de la federación galesa para continuar en este puesto en el fútbol. Fallar a la hora de poder los intereses del fútbol primero en un error que no podemos aceptar”, dijo el organismo en un comunicado.

El pasado miércoles, la FIFA anunció su propuesta para vender el 20 % de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial que planteaba crear para manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, como el Mundial de fútbol, su principal producto.

El proyecto recibió el jueves un varapalo con la negativa de la UEFA -donde hacen vida los ganadores de 13 de las Copas del Mundo disputadas desde 1930-, que alertó que sus federaciones nacionales no participarían en las competiciones de la FIFA si la propuesta se mantenía.

El viernes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció en un comunicado que la entidad desistía de su intención de crear dicha filial después de “escuchar atentamente a todas las partes”.

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