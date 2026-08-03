Caso Marie Claire: revelan denuncia y exigen celeridad en investigaciones

El equipo legal adelantó que <b>en los próximos días presentará nuevas querellas penales contra Borja, quien era la pareja actual de Marie Claire</b>.Los abogados también expresaron preocupación porque, <b>a casi un mes del fallecimiento, consideran que aún existen actuaciones investigativas pendientes</b>.Como parte del legado de Marie Claire, la familia anunció que trabaja en la creación de una fundación para brindar apoyo a mujeres que enfrenten situaciones de violencia psicológica y dificultades para acceder a ayuda profesional.Chen también se refirió a la empresaria como su <i>'cómplice, mejor amiga y compañera de vida'</i>. Asimismo, destacó que aunque llevaban separados más de un año fueron familia hasta el final.