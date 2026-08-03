Caso Marie Claire: revelan denuncia y exigen celeridad en investigaciones

Antes de su fallecimiento, la comunicadora, empresaria y conferencista panameña Marie Claire González Atencio había iniciado un proceso penal y mantenía procesos judiciales en defensa de sus derechos laborales y personales. Así lo revelaron este lunes su esposo y el equipo legal que representa a su familia, quienes además solicitaron al Ministerio Público profundizar las investigaciones relacionadas con el caso. En una conferencia de prensa, Omar Chen, cónyuge de Marie Claire, confirmó que el pasado 3 de julio, ocho días antes de su fallecimiento, la empresaria presentó una querella penal contra su empleador, Ilan Schatz, por el presunto delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de violencia psicológica. De acuerdo con sus abogados, al momento de su muerte esa investigación apenas comenzaba, pero posteriormente se han incorporado nuevos elementos que fortalecen el expediente.

Además, informaron que actualmente existen dos investigaciones en el Ministerio Público: la primera corresponde a la querella presentada por la propia González y la segunda busca esclarecer las circunstancias que rodearon su fallecimiento. La familia recordó que antes de morir la influencer publicó mensajes en redes sociales en los que señalaba directamente a dos personas, Ilan Schatz e Ismael Borja, como responsables del sufrimiento que atravesaba. Por ello, solicitaron que esas manifestaciones sean consideradas dentro de las investigaciones. ”Consideramos que esa línea de investigación debe ser examinada con la debida diligencia”, manifestó el esposo de González, quien también pidió que las pesquisas avancen “con celeridad, objetividad y profundidad”.

Próximas acciones

El equipo legal adelantó que en los próximos días presentará nuevas querellas penales contra Borja, quien era la pareja actual de Marie Claire. Los abogados también expresaron preocupación porque, a casi un mes del fallecimiento, consideran que aún existen actuaciones investigativas pendientes. Como parte del legado de Marie Claire, la familia anunció que trabaja en la creación de una fundación para brindar apoyo a mujeres que enfrenten situaciones de violencia psicológica y dificultades para acceder a ayuda profesional. Chen también se refirió a la empresaria como su “cómplice, mejor amiga y compañera de vida”. Asimismo, destacó que aunque llevaban separados más de un año fueron familia hasta el final.